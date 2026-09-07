Ricky Martin no descarta aparición en la gira de Menudo

Aunque no formará parte del esperado regreso a los escenarios de la icónica agrupación Menudo, el cantante puertorriqueño Ricky Martin no descarta del todo hacer una aparición puntual en alguno de los conciertos previstos para conmemorar el 50 aniversario del grupo.

Durante su paso por el Festival de Venecia, donde acudió para presentar la película “Hombre al agua” —dirigida por el mexicano Gael García Bernal—, el intérprete fue consultado sobre el tour que reunirá a siete de sus antiguos compañeros.

Con prudencia, la estrella boricua contestó: “No creo que yo vaya a estar. A lo mejor visito uno de los escenarios. No sé, no sé… Creo que también para mí pasó. Muy agradecido con lo que fue, pero estamos en otro lugar”.

Martin, quien integró las filas de Menudo entre 1984 y 1989, ingresó al conjunto musical a los 12 años y permaneció hasta los 17. En sus declaraciones, recalcó el valor fundamental que tuvo esa experiencia en el desarrollo de su carrera artística.

“Fue el comienzo. Para mí fue la mejor escuela, donde por primera vez pude cantar en un escenario, donde por primera vez pude actuar. Fue como mi universidad y es imposible olvidar”, expresó entre sonrisas, al tiempo que bromeó pidiendo que le envíen la gorra del reencuentro.

El esperado reencuentro de Menudo marca la primera reunión oficial bajo el nombre de la marca original. La gira reunirá a René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, abarcando integrantes de distintas etapas del fenómeno juvenil.

El recorrido de conciertos dará inicio en octubre en Los Ángeles y culminará en diciembre en San Juan de Puerto Rico, tras presentarse en diversas ciudades de Estados Unidos y México.

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