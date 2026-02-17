Ricky Martin viajó a Rio de Janeiro para disfrutar del carnaval

Ricky Martin no se detiene. Apenas unos días después de haber paralizado al mundo con su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl LX junto a Bad Bunny y Lady Gaga, el intérprete de “La mordidita” cambió el césped del Levi’s Stadium por el vibrante asfalto del Sambódromo del Marqués de Sapucaí, en Rio de Janeiro.

El cantante fue captado este fin de semana disfrutando de los desfiles de las escuelas de samba en Río de Janeiro, ciudad que se encuentra en plena efervescencia festiva hasta el 21 de febrero.

Vestido con un impecable y relajado look monocromático en color blanco, Ricky Martin se mostró visiblemente emocionado desde los palcos exclusivos, contagiándose del ritmo de los bailarines y la energía de la multitud.

En declaraciones para el programa brasileño Fantástico, el artista expresó su profunda admiración por la cultura local en un portugués fluido. “Es una fiesta cultural, la más grande del mundo. Estar aquí es una experiencia única”, afirmó.

Ricky Martin fue más allá al declarar su amor por la nación: “Brasil es mi casa. Amo la música y la cultura; siento que fui brasileño en otra vida”.

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño compartió fragmentos de la energía que se vivió en el sambódromo, asegurando que la vibración de Río es “incomparable”. Además, aprovechó su estancia para recorrer el malecón en bicicleta, presumiendo su excelente forma física y disfrutando del cálido clima carioca.

Este viaje marca un respiro festivo tras una semana de emociones intensas. El propio Ricky describió como un “tsunami de emociones” su reciente colaboración en el Super Bowl, consolidando un inicio de 2026 lleno de hitos profesionales y personales.

