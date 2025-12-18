Ricky Martin malvende su apartamento en Nueva York tras ocho años en el mercado

El cantante boricua Ricky Martin no pudo cerrar el 2025 de mejor manera y es que se dio a conocer que finalmente ya concretó la venta del apartamento que tenía en la ciudad de Nueva York y que llevaba ocho años en el mercado.

El inmueble en un inicio fue promocionado en $8.4 millones de dólares, sin embargo, el ex del artista Jwan Yosef se vio obligado a reducir su precio una y otra vez.

Contrario a lo que pudiéramos imaginar, la propiedad no solo no incrementó su valor en este tiempo, sino que lo redujo de forma considerable.

De acuerdo a información a People, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el intérprete de ‘Livin’ La Vida Loca’ recibió por su apartamento $6.15 millones de dólares, es decir, casi $2.5 millones menos de lo que llegó a pretender en su momento.

Si bien todo parecería indicar que Ricky se anotó una cuantiosa pérdida, la realidad es que a estas alturas cada dólar recibido fue un triunfo para él.

El apartamento que acaba de cambiar de dueños se ubica en el Upper East Side y fue adquirido por el también actor, en el año 2012, por $5.9 millones de dólares.

Cuenta con una extensión de 3,147 pies cuadrados, con cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, balcones y con unas increíbles vistas al Parque Carl Schurz.

En las áreas comunes los nuevos dueños tienen acceso a un gimnasio, a estudios de yoga o pilates, a un simulador de golf, a sala de juegos, a sala de cine, a biblioteca, a sala de billar, a zona de juegos infantiles, a un jardín con cascada, entre otros espacios.

