Ricky Martin malvende su apartamento en Nueva York tras ocho años en el mercado
Ricky Martin finalmente ya pudo deshacerse de su apartamento, pero lo hizo en una cifra muy por debajo de la que pretendió en su momento
El cantante boricua Ricky Martin no pudo cerrar el 2025 de mejor manera y es que se dio a conocer que finalmente ya concretó la venta del apartamento que tenía en la ciudad de Nueva York y que llevaba ocho años en el mercado.
El inmueble en un inicio fue promocionado en $8.4 millones de dólares, sin embargo, el ex del artista Jwan Yosef se vio obligado a reducir su precio una y otra vez.
Contrario a lo que pudiéramos imaginar, la propiedad no solo no incrementó su valor en este tiempo, sino que lo redujo de forma considerable.
De acuerdo a información a People, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el intérprete de ‘Livin’ La Vida Loca’ recibió por su apartamento $6.15 millones de dólares, es decir, casi $2.5 millones menos de lo que llegó a pretender en su momento.
Si bien todo parecería indicar que Ricky se anotó una cuantiosa pérdida, la realidad es que a estas alturas cada dólar recibido fue un triunfo para él.
El apartamento que acaba de cambiar de dueños se ubica en el Upper East Side y fue adquirido por el también actor, en el año 2012, por $5.9 millones de dólares.
Cuenta con una extensión de 3,147 pies cuadrados, con cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, balcones y con unas increíbles vistas al Parque Carl Schurz.
En las áreas comunes los nuevos dueños tienen acceso a un gimnasio, a estudios de yoga o pilates, a un simulador de golf, a sala de juegos, a sala de cine, a biblioteca, a sala de billar, a zona de juegos infantiles, a un jardín con cascada, entre otros espacios.
