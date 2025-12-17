Ricky Martin desmiente a influencer que difundió fotos íntimas con él: “Nunca nos hemos conocido”

De cara a la polémica que se generó con la filtración de una supuesta fotografía intima junto a un reconocido influencer, el cantante Ricky Martin decidió romper el silencio para lanzar un contundente mensaje con el que desmintió la narrativa y no dio cabida a más especulaciones en su contra.

Dicha controversia inició cuando el joven de origen español, Mario Salvador, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un par de postales que supuestamente documentaban un encuentro reciente con el boricua. Y es que en ellas se les ve desde un departamento en Miami con el cantante portando una toalla y el torso descubierto.

Aunque en un inicio esta actividad en redes sociales desató furor entre los internautas ante la posible veracidad del encuentro, no pasó mucho tiempo antes de que el propio Ricky Martin saliera a desmentirlo.

A través de un breve, pero contundente mensaje en la sección de comentarios bajo el polémico post, Ricky Martin aseguró que la imagen es completamente falsa y evidenciando que fue generada mediante Inteligencia Artificial (IA).

“No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no“, sentenció el intérprete de temas como “La Mordidita” y “Vente Pa’ca” desde su perfil oficial en la plataforma.

Sin embargo, esta llamada de atención, lejos de poner en jaque al creador de contenido, terminó por motivar una segunda publicación en la que le envió un mensaje subido de tono: “Ricky, haz que suceda. No muerdo”, expresó el europeo Mario Salvador.

Por su parte, Ricky Martin y su equipo han decidido mantenerse con bajo perfil y sin emitir comentarios con respecto a este segundo acercamiento por parte del también modelo.

