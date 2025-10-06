Hijo de Ricky Martin lo acompañó en un show y sorprendió con sus pasos de baile

Ricky Martin sorprendió a sus fans en Santiago de Chile al compartir escenario con uno de sus hijos, Valentino, conocido como “Tino”, en un reciente concierto en Chile.

El fin de semana, el hijo del cantante subió al escenario para acompañar a su famoso padre y deslumbrar a los presentes con sus sorprendentes pasos de baile

El joven de solo 17 años, uno de los mellizos que Ricky tuvo con su expareja Jwan Yosef, captó todas las miradas al realizar una doble pirueta y una pequeña coreografía con la que dejó al público impresionado.

Valentino no solo brilló con su destreza física, sino que también mostró la conexión especial que tiene con su padre, quien orgullosamente compartió en Instagram un video de este especial momento con la frase: “O, pues, esto pasó”.

El cantante no se quedó de brazos cruzados y respondió la publicación de su hijo con un cariñoso mensaje: “Te amo hijo”.

Este momento especial también fue celebrado por los seguidores y fans de Ricky Martin, quienes reaccionaron con mensajes de admiración hacia Valentino por su talento y conexión especial con su padre.

Ricky Martin es padre de cuatro hijos en total, todos fruto de su relación con el artista plástico Jwan Yosef, con quien mantiene una relación cordial desde su separación en 2023, priorizando siempre el bienestar familiar.

En múltiples ocasiones, el cantante ha demostrado su compromiso con la paternidad y su deseo de que sus hijos puedan desarrollar sus propios talentos y sueños en un ambiente lleno de amor y respeto.

Este episodio en Santiago se suma a la lista de recuerdos inolvidables que Ricky Martin ha construido junto a su familia.

