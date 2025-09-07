Ricky Martin al recibir su Latin Icon Award en los MTV VMAs: “Queremos romper fronteras y mantener viva la música”

En una noche memorable para la música latina, Ricky Martin hizo historia en los MTV Video Music Awards (VMAs) al convertirse en el primer artista latino en recibir el Latin Icon Award.

El reconocimiento, que también recibió Busta Rhymes, fue creado por MTV para honrar a figuras latinas cuya trayectoria ha trascendido generaciones y dejado una huella imborrable en la industria musical global.

El evento, celebrado en el UBS Arena de Nueva York, fue testigo de un momento emotivo cuando Ricky Martin subió al escenario para aceptar este nuevo galardón, que no solo celebra sus más de 30 años de carrera, sino también su papel fundamental en internacionalizar la música en español.

En su discurso de aceptación, Ricky Martin dedicó el premio a sus hijos y a sus seguidores: “Esto es muy sencillo. Esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo volviendo. Son ustedes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo”.

Además, el cantante reflexionó sobre su vida y carrera: “Han sido 40 años… empecé cuando era un bebé trabajando, y seguimos aquí. Solo queremos unir países, solo queremos romper fronteras y solo queremos mantener viva la música. Quiero dedicar este premio a mis hijos: Mateo, Valentino, Lucía y Ren. Todo lo que hago, lo hago con ustedes en mi mente y en mi corazón”.

Ricky Martin también se presentó durante la ceremonia con un popurrí de algunos de sus éxitos, como “La Copa de la Vida (The Cup of Life)”, “Pégate”, “María” y “Vente pa’ ca”. Incluyendo un homenaje a su icónica presentación en los VMAs de 1999, hace 26 años, cuando revolucionó el pop con “Livin’ la Vida Loca”.

La aparición de Ricky Martin no solo destacó por el premio, sino también por su impactante presencia en la alfombra roja, donde deslumbró con un look moderno y sofisticado, que combinaba una camisa satinada abierta al pecho con cadenas plateadas y un distintivo dije verde esmeralda.

