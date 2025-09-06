MTV VMAs 2025: Todos los detalles de la premiación

El próximo 7 de septiembre, el UBS Arena de Nueva York se vestirá de gala para recibir una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2025, uno de los eventos más esperados en la industria musical y del espectáculo.

¿Dónde ver la ceremonia de los VMAs?

La ceremonia de los MTV VMAs se podrá seguir a través de Paramount+, MTV y, por primera vez, en CBS.

¿Quiénes se presentarán en la gala?

Este año la ceremonia promete deslumbrar con una alineación diversa de artistas que se presentarán durante la ceremonia, entre los que destacan J Balvin y Sabrina Carpenter.

Asimismo, Lady Gaga regresará a los VMAs para protagonizar una de las presentaciones más esperadas de la gala.

Otros artistas que también actuarán en la ceremonia son Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, DJ Snake, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Sombr, ente otros artistas.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones a los VMAs?

Lady Gaga lidera las nominaciones a los MTV Video Music Awards (VMAs). La cantante estadounidense destaca con doce postulaciones en los premios que se entregarán el 7 de septiembre en Nueva York.

La cantante de “Bad Romance” figura en las categoría de Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en “Die with a Smile”, el cual también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones.

En cuanto a los artistas latinos, Bad Bunny figura en el listado con cuatro nominaciones: Artista del Año, Mejor Álbum, Mejor Video Largo y Mejor Canción Latina por “Baile inolvidable”.

En la categoría de Mejor Canción Latina también figuran J Balvin (“Río”), Karol G (“Si Antes te Hubiera Conocido”), Peso Pluma (“La Patrulla”), Rauw Alejandro y Romeo Santos (“Khé?”) y Shakira (“Soltera”).

Este año, Mariah Carey recibirá el prestigioso Video Vanguard Award, mientras que Ricky Martin y Busta Rhymes serán reconocidos con el Latin Icon Award y el Rock the Bells Visionary Award, respectivamente.

Lista completa de nominados a los VMAs:

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance del año

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)” (August 2024)

Ayra Starr – “Last Heartbreak Song” (September 2024)

Mark Ambor – “Belong Together” (October 2024)

Lay Bankz – “Graveyard” (November 2024)

Dasha – “Bye Bye Bye” (December 2024)

Katseye – “Touch” (January 2025)

Jordan Adetunji – “Kehlani” (February 2025)

Leon Thomas – “Yes It Is” (March 2025)

Livingston – “Shadow” (April 2025)

Damiano David – “Next Summer” (May 2025)

Gigi Perez – “Sailor Song” (June 2025)

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out” (July 2025)

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Mejor video pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor video hip-hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Mejor video R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Partynextdoor – “N o C h i l l”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor video alternativo

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends”

The Marías – “Back to Me”

Mejor video rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Mejor video de latin

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera”

Mejor video k-pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Mejor video afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) Remix”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems ft. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start”

Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Mejor video country

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Morgan Wallen – “Smile”

Mejor álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor video en formato largo

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for good

Burna Boy – “Higher”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor dirección

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor dirección de arte

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Mejor cinematografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor edición de video

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching” (from F1 The Movie)

Mejor coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching” (F1 The Movie)

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

