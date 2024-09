Karol G sorprendió con un nuevo look en los ensayos para los MTV VMAs

A pocos días de su presentación en los MTV VMAs, Karol G sorprendió con un cambio de look. La cantante colombiana será una de las artistas que actuará durante la gala que se celebrará este miércoles.

El sábado, la cuenta de Instagram de los VMAs compartió algunas imágenes de los ensayos de Karol G para su presentación; sin embargo, lo que llamó la atención de los fans de la “Bichota” fue el color de su cabello.

En las fotos y videos publicados, Karol G luce una larga melena color marrón con mucho mechones rubios, diciéndole así adiós al color rosa que tiñó su cabellera durante mucho tiempo.

“Captamos a Karol G luciendo muy bien en los VMAs, mientras ensayaba y solo tenemos que decir, no se quieren perder su performance el miércoles por MTV”, escribió la cuenta de premios para acompañar un video de la colombiana en que se la ve posando ante la cámara.

La publicación se llenó de comentarios de los fans de la “Bichota”, quienes expresaron su emoción por ver la presentación de la cantante de “Provenza”.

“Todos esperamos el momento de la presentación de Caro”, “Parece la Karol G del 2010, se ve súper jovencita”, “Mi reina hermosa”, “La única razón por la que estaré viendo el show (the only reason I’ll be watching)”, “Karol G la reina del género”, “A bailar el miércoles con el performance de la reina”, “su cuerpo y el color de pelo me recuerda a sus inicios”, eran algunos de los comentarios.

Además de Karol G, en los MTV VMAs también se presentarán Anitta, Rauw Alejandro, Shawn Mendes, LL Cool J, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, GloRilla, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz y LISA.

¿Dónde y cuándo se celebrarán los MTV VMAs Awards?

La edición de este año de los MTV VMAs Awards se celebrará el miércoles 11 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York.

Al principio, los galardones tenían previsto celebrar la gala de este año el martes 10 de septiembre; sin embargo, la cadena televisiva decidió cambiar la fecha para no competir con la transmisión del debate presidencial en Estados Unidos.

De acuerdo con EFE, MTV confirmó que en recuerdo a las víctimas del 11 de septiembre, los premios apoyarán a las organizaciones sin ánimo de lucro 9/11-Day y Tuesday’s Children.

Este año, la rapera Megan Thee Stallion será la presentadora de la ceremonia de este año.

