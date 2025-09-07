VMAs 2025: ¡Los looks más impactantes y atrevidos de la alfombra roja!
Los MTV Video Music Awards 2025 serán conducidos por LL Cool J y se transmitirán desde el UBS Arena de Nueva York
Los MTV Video Music Awards 2025 regresan con toda su energía para ofrecer una noche llena de momentos que quedarán grabados en la historia de la cultura pop. Los premios serán presentados por LL Cool J.
Entre los artistas que desfilarán por la alfombra roja se encuentran figuras nominadas como Lady Gaga, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar y Post Malone, quienes llegan al UBS Arena de Nueva York con múltiples candidaturas y looks preparados para robar cámaras.
En el escenario, actuaciones estelares estarán a cargo de Doja Cat, Sabrina Carpenter, Jelly Roll, J Balvin, prometiendo puestas en escena tan memorables como sus éxitos.
Además, la ceremonia rendirá homenaje a tres leyendas musicales: Mariah Carey recibirá el prestigioso Premio Video Vanguard en reconocimiento a su impacto global; Busta Rhymes será honrado con el Premio MTV VMA Rock the Bells Visionary por su legado innovador en el hip-hop; y Ricky Martin, embajador del pop latino a nivel mundial, recibirá el Premio Latin Icon.
Mientras la alfombra roja se ilumina con estrellas y flashes, el mundo entero se prepara para vivir una noche donde la música, la moda y la emoción se funden en un solo espectáculo.
¡Conoce a las estrellas que van llegando a la alfombra!
Ariana Grande
J Balvin y Valentina Ferrer
Lenny Kravitz
Tate McRae
Lola Young
Ricky Martin
Ashlee Simpson
