VMAs 2025: ¡Los looks más impactantes y atrevidos de la alfombra roja!

Los MTV Video Music Awards 2025 regresan con toda su energía para ofrecer una noche llena de momentos que quedarán grabados en la historia de la cultura pop. Los premios serán presentados por LL Cool J.

Entre los artistas que desfilarán por la alfombra roja se encuentran figuras nominadas como Lady Gaga, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar y Post Malone, quienes llegan al UBS Arena de Nueva York con múltiples candidaturas y looks preparados para robar cámaras.

En el escenario, actuaciones estelares estarán a cargo de Doja Cat, Sabrina Carpenter, Jelly Roll, J Balvin, prometiendo puestas en escena tan memorables como sus éxitos.

Además, la ceremonia rendirá homenaje a tres leyendas musicales: Mariah Carey recibirá el prestigioso Premio Video Vanguard en reconocimiento a su impacto global; Busta Rhymes será honrado con el Premio MTV VMA Rock the Bells Visionary por su legado innovador en el hip-hop; y Ricky Martin, embajador del pop latino a nivel mundial, recibirá el Premio Latin Icon.

Mientras la alfombra roja se ilumina con estrellas y flashes, el mundo entero se prepara para vivir una noche donde la música, la moda y la emoción se funden en un solo espectáculo.

¡Conoce a las estrellas que van llegando a la alfombra!

Ariana Grande

Ariana Grande llegó a la alfombra roja con un vestido largo de color negro con lunares negros.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

J Balvin y Valentina Ferrer

El cantante J Balvin llegó con un traje de cuadros acompañado de su pareja Valentina Ferrer. En esta ocasión Ferrer lució un vestido largo de color negro y brillantes.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Lenny Kravitz

El lengendario Lenny Kravitz lució un traje de cuadros sin ninguna camisa abajo. Siendo uno de los looks más atrevidos de la noche.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Tate McRae

Tate McRae, una de las artistas que se presentará esta noche, lució un vestido blanco con transparencias. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Lola Young

Lola Young fue fiel a su estilo con este atuendo compuesto por un pantalón corto, medias, tacones y corbata.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Ricky Martin

Ricky Martin también optó por un look atrevido compuesto por unos clásicos zapatos negros, un pantalón negro, una camisa de color azul que deja al descubierto su pecho.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Ashlee Simpson

Ashlee Simpson llegó a la alfombra roja con un vestido largo de color negro que resalta por sus brillos en la parte inferior.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Doja Cat fue de las primeras estrellas en llegar a la alfombra roja y lució un atrevido vestido corto conm cuadros amarillos y azules.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

