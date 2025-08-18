De J Balvin a Sabrina Carpenter: Los artistas que se presentarán en los VMAs 2025

El próximo 7 de septiembre, el UBS Arena de Nueva York se vestirá de gala para recibir una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2025, uno de los eventos más esperados en la industria musical y del espectáculo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, este año la ceremonia promete deslumbrar con una alineación diversa de artistas que se presentarán durante la ceremonia, entre los que destacan J Balvin y Sabrina Carpenter.

Tras su exitosa participación en los VMAs del año pasado, Carpenter vuelve al escenario para interpretar “Manchild”, canción nominada a Video del Año y parte de su nuevo álbum.

Sabrina Carpenter suma ocho nominaciones este año en los VMAs y es una de las favoritas del público.

Por su parte, J Balvin se prepara para interpretar por primera vez en vivo su nuevo sencillo “Zun Zun”, acompañado por J Quiles, Lenny Tavárez y DJ Snake.

Además, el cantante colombiano también compite por el premio a Mejor Artista Latino por su tema “Rio”.

Otros artistas que se presentarán en los VMAs son el cantante y compositor Alex Warren, quien interpretará su tema “Ordinary”, nominada a Mejor Canción del Año; y Sombr, nominado a Mejor Artista Alternativo gracias a su sencillo “Back to Friends”.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones?

Lady Gaga lidera las nominaciones a los MTV Video Music Awards (VMAs). La cantante estadounidense destaca con doce postulaciones en los premios que se entregarán el 7 de septiembre en Nueva York.

La cantante de “Bad Romance” figura en las categoría de Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en “Die with a Smile”, el cual también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones.

En cuanto a los artistas latinos, Bad Bunny figura en el listado con cuatro nominaciones: Artista del Año, Mejor Álbum, Mejor Video Largo y Mejor Canción Latina por “Baile inolvidable”.

En la categoría de Mejor Canción Latina también figuran J Balvin (“Río”), Karol G (“Si Antes te Hubiera Conocido”), Peso Pluma (“La Patrulla”), Rauw Alejandro y Romeo Santos (“Khé?”) y Shakira (“Soltera”).

Este año, Ricky Martin recibirá el primer “Latin Icon Award” y Busta Rhymes será honrado como Visionario VMA, ambos con actuaciones preparadas para la ceremonia que celebran su trayectoria y contribución al mundo musical.

