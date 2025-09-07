Cómo ver la transmisión en vivo de los VMAs 2025 en línea y por televisión

Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 prometen ser una de las noches más memorables del año, celebrando lo mejor de la música contemporánea con un elenco estelar, homenajes emotivos y actuaciones.

El evento será en el UBS Arena de Nueva York, estará conducido por la leyenda del hip-hop LL Cool J, quien regresa al escenario de los VMAs como conductor.

Una de las grandes protagonistas de la noche será Mariah Carey, quien recibirá el prestigioso Premio Video Vanguard, el máximo honor de los VMA.

La diva del pop deleitará al público con un popurrí de sus mayores éxitos, recordando por qué es considerada una de las voces más influyentes de la historia de la música.

En la categoría Rock the Bells Visionary Award, el icónico Busta Rhymes será reconocido por su legado innovador en el hip-hop, mientras que el astro latino Ricky Martin recibirá el Latin Icon Award, un tributo a su impacto global y su carrera revolucionaria que ha trascendido fronteras y géneros.

En uno de los momentos más emotivos de la noche será cuando Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, junto a YUNGBLUD y Nuno Bettencourt le rindan un tributo musical a Ozzy Osbourne.

Horarios de los VMAs

El pre-show, presentado por Nessa y Kevan Kenney, comenzará a las 7:00 pm hora del Este / 4:00 pm hora del Pacífico, con una actuación especial de Katseye.

El show principal arrancará a las 8:00 pm hora del Este / 5:00 pm hora del Pacífico.

¿Dónde verlo?

Los MTV VMAs 2025 de este año se emitirán por CBS con una transmisión simultánea en MTV y una transmisión en vivo para los suscriptores de Paramount+.

El espectáculo previo a los VMA se transmitirá simultáneamente en MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land y VH1.

¿Quiénes actuará en los VMAs 2025?

El escenario de los VMAs se llenará de estrellas con actuaciones en vivo de artistas como:

Conan Gray

Doja Cat

Jelly Roll

Post Malone

Tate McRae

Alex Warren

Busta Rhymes

J Balvin y DJ Snake

Ricky Martin

Sabrina Carpenter

Sombr

Ashlee Simpson Ross, Ciara, Drew Barrymore, Ice Spice, Jessica Simpson, Latto, Paris Hilton, Malin Akerman, Livvy Dunne, Megan Stalter, Nikki Glaser y más, forman parte de los presentadores e invitados especiales.

