Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon en los VMAs

Ricky Martin será el primer artista en recibir el prestigioso premio Latin Icon en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) de este año.

El reconocimiento especial celebra las cuatro décadas de trayectoria del cantante puertorriqueño y su impacto global en la música latina y la cultura pop.

Este año, Ricky Martin también celebra el 26 aniversario de su primera actuación en los VMAs, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el premio al Mejor Video Pop.

Además del cantante puertorriqueño, el rapero Busta Rhymes también será premiado con un nuevo galardón: el Rock the bells Visionary Award.

Este año, la ceremonia de los VMAs se celebraré el próximo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, este año la ceremonia promete deslumbrar con una alineación diversa de artistas que se presentarán durante la ceremonia, entre los que destacan J Balvin y Sabrina Carpenter.

Otros artistas que se presentarán en los VMAs son el cantante y compositor Alex Warren, quien interpretará su tema “Ordinary”, nominada a Mejor Canción del Año; y Sombr, nominado a Mejor Artista Alternativo gracias a su sencillo “Back to Friends”.

Este año la gala incorporará nuevas categorías como Mejor Artista Pop y Mejor Video Country, ampliando el espectro de géneros musicales reconocidos por los premios.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones?

Lady Gaga lidera las nominaciones a los VMAs. La cantante de “Bad Romance” figura en las categoría de Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en “Die with a Smile”, el cual también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones.

En cuanto a los artistas latinos, Bad Bunny figura en el listado con cuatro nominaciones: Artista del Año, Mejor Álbum, Mejor Video Largo y Mejor Canción Latina por “Baile inolvidable”.

