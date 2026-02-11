Ricky Martin mostró cómo vivió el detrás de escena del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Aunque las luces del Levi’s Stadium de Santa Clara se apagaron hace unos días, la resaca emocional del Super Bowl LX continúa vibrando en las redes sociales. Este martes, Ricky Martin sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video íntimo que captura los momentos más significativos de lo que él mismo describió como un “tsunami de emociones”: su participación especial en el show de medio tiempo de Bad Bunny.

El astro boricua publicó un recuento visual titulado “Minutos antes y minutos después”, donde se aleja del glamour del escenario para mostrar la vulnerabilidad y la euforia de la experiencia.

En las imágenes, se observa el momento exacto en que Ricky Martin y Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) se funden en un abrazo fraternal tras bambalinas, para sellar una colaboración histórica que unió a dos generaciones de la música puertorriqueña.

El apoyo incondicional de sus hijos

Uno de los momentos más comentados del video es la aparición de Valentino y Matteo, los hijos mellizos de Ricky Martin. Los adolescentes acompañaron a su padre en esta cita histórica y, al finalizar la actuación, lo recibieron con abrazos y rostros llenos de orgullo.

El cantante se dejó ver como un padre entregado, besando y felicitando a sus hijos, quienes han crecido bajo los reflectores pero pocas veces son captados en instantes de tanta complicidad profesional.

Un mensaje de resistencia

Más allá de la emoción familiar, Ricky dedicó palabras de admiración hacia Bad Bunny, destacando su autenticidad. “Sé lo difícil que es y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros te lo piden”, escribió el intérprete de “Livin’ la Vida Loca”.

Cabe recordar que, durante el show, Martin interpretó un fragmento con alto contenido político de la canción “El Apagón”, lanzando un grito de resistencia por Puerto Rico. Con este nuevo video, Ricky Martin confirma que su paso por el Super Bowl 2026 no fue solo una actuación, sino una celebración de identidad, familia y legado latino.

