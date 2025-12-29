Ricky Martin celebró su cumpleaños entre Eslovaquia y Puerto Rico

Ricky Martin volvió a demostrar que, a pesar de su agenda global, su prioridad absoluta es la familia. El intérprete de “La Mordidita” celebró su cumpleaños número 54 el pasado 24 de diciembre, una fecha que para él tiene un significado doblemente especial, pues coincide con el nacimiento de su hija Lucía, quien este año cumplió 7.

La travesía de festejos comenzó en Europa Central. El cantante se encontraba en Bratislava, Eslovaquia, para el cierre de su gira, cuando fue sorprendido por su equipo de trabajo y sus músicos.

En un video compartido a través de sus redes sociales, se puede ver a Ricky entrando al recinto del show mientras un grupo entonaba el “Happy Birthday”. El momento más emotivo de la velada ocurrió cuando su hijo Matteo apareció sobre el escenario sosteniendo un pastel con velas encendidas, permitiendo que el artista pidiera su deseo antes de ofrecer un explosivo espectáculo.

Del frío europeo al calor boricua

Tras concluir sus compromisos profesionales, Ricky Martin voló de inmediato a su natal Puerto Rico para lo que él describió como un “restablecimiento del alma”. El cambio de escenario fue radical: de los camerinos en Bratislava a la tranquilidad de la “Isla del Encanto”.

“Un minuto: entre bastidores en Bratislava siendo emboscado por mi hijo sosteniendo el pastel… Próximo minuto: Puerto Rico, pastel, abrazos, Navidad”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, calificando este cierre de año como un “giro de la trama aprobado”.

En casa, la celebración continuó junto a su familia en la playa. El cantante compartió imágenes disfrutando del sol y el mar junto a sus hijos más pequeños, Lucía y Renn (6 años).

Para el festejo oficial de cumpleaños, hubo dos pasteles: uno para el orgulloso padre y otro para la pequeña princesa de la casa, Lucía.

El “recap” del cumpleaños no pasó desapercibido para sus colegas de la industria. Figuras como Paulina Rubio, Pablo Alborán y Arcángel inundaron su publicación con mensajes de afecto. “¡Feliz cumple compañero! Somos infinitos”, le escribió la “Chica Dorada”, a lo que Ricky respondió con la promesa de un pronto reencuentro este año.

Con 54 años recién cumplidos y una carrera que no se detiene, Ricky Martin cierra el 2025 en su lugar seguro: rodeado de sus hijos, conectado con sus raíces y con la energía renovada para lo que vendrá en 2026.

