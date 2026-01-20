Ricky Martin y Hudson Williams se roban las miradas en el Milan Fashion Week

El nombre de Ricky Martin y Hudson Williams se ha viralizado en redes sociales luego de figurar dentro de la lista de invitados al desfile de la temporada otoño/invierno 2026 de la línea masculina de la casa de moda Giorgio Armani, el cual se llevó a cabo dentro del marco de la Semana de la Moda en Milán.

La estrella de la serie “Heated Rivalry” y el cantante multipremiado coincidieron en el front row del desfile de moda masculina en Milán, robándose las miradas de los asistentes e internautas que tuvieron acceso a las fotografías y videos del encuentro difundidas en redes sociales.

Ricky Martin no dejó pasar la oportunidad de inmortalizar dicha convivencia desde su cuenta oficial de Instagram, donde colocó un par de selfies junto al talento canadiense en la que habría sido su primera interacción.

“Cena previa al show en Milán. Buena comida, mejores conversaciones, excelente asiento vecino: @hudsonwilliamsofficial. Appreciate the invite, @giorgioarmani family“, escribió el boricua para acompañar el post que no tardó en desatar furor entre su comunidad digital de 19 millones de seguidores.

En respuesta a esta publicación, Hudson Williams dejó un comentario en el que evidenció la buena actitud de Martin durante la velada: “Fabulosa conversación ❤️”, destacó el famoso de 24 años.

El público tampoco se mantuvo al margen de comentar la hazaña del intérprete, dejando mensajes como: “Oye pero cuanto estilo en una sola foto”, “Que fantasía”, “Me encanta verte disfrutar de todo”, “Se ven increíbles”, “Baby, pero la envidia que yo siento en estos momentosssss” y “No sé a cual de los 2 envidiar más”, por mencionar algunos.

