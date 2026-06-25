De Ricky Martin a Shakira: famosos se solidarizan con los afectados por los terremotos en Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela protagonizó una tragedia sin precendentes: dos terremotos consecutivos, con magnitudes de 7.2 y 7.5 grados, respectivamente. Es así como en 40 segundos, el país latinoamericano se volvió el epicentro de derrumbes y devastación que ha pasado factura a miles de personas.

De cara a esta tragedia, decenas de celebridades han tomado sus redes sociales como un espacio para dar visibilidad a la devastación que afectó a cientos de familias, así como a las vías de apoyo que se encuentran disponibles. Te contamos quiénes se sumaron a esta labor:

Ricky Martin

Uno de los primeros en hacer mención de la tragedia que azotó al pueblo venezolano fue el puertorriqueño Ricky Martin, quien usó sus historias de Instagram para enviarles un sentido mensaje.

“Mi querida gente de Caracas y todo el pueblo venezolano, hoy el mundo los mira con preocupación, pero también con un inmenso cariño. Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro“, señaló.

Shakira

La estrella colombiana Shakira tampoco faltó al momento de sumar su plataforma para hacer llegar los víveres necesarios a las zonas afectadas.

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas Nuestra ayuda es urgente“, detalló la famosa.

Gaby Spanic

La protagonista de “La Usurpadora” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su desgarradora reacción a la tragedia que azotó a su natal Venezuela.

“Hoy ha sido un día muy difícil, he llorado como una desgraciada (…) Mi país no habían ocurrido estos terremotos tan fuertes. Mi país no está preparado”, expresó desde sus historias.

Carlos Baute

El intérprete de “Colgando en tus manos” se mostró solidario con los afectados al usar sus plataformas para mostrar la realidad que viven miles de familias y hacer un llamado al apoyo a nivel mundial.

“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza”, mencionó. “Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”.

Georgina Rodríguez

La esposa de Cristiano Ronaldo no falló en utilizar su plataforma para dar visibilidad a las afectaciones que se enfrentan miles de venezolanos. En su caso fue por medio de un post en historias de Instagram: “Hoy mi corazón reza por Venezuela”, mencionó la socialité.

Lele Pons

La influencer de ascendencia venezolana Lele Pons no se limitó a hacer mención de los terremotos que afectaron su país, también compartió los canales de apoyo para los afectados.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios. Esta publicación es solo para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. Por favor, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza”, destacó en su cuenta de Instagram.

Thalía

La mexicana Thalía se dio a la tarea de mandar unas palabras de aliento desde su plataforma de X: “Venezuela, estoy con ustedes. Les envío todo mi amor y fuerza. Oremos todos a Dios por Venezuela“, recalcó.

Fátima Bosch

La Miss Universe 2025, Fátima Bosch, colocó una historia en Instagram con la que externó su cariño y apoyo a los venezolanos, seguido por una invitación al público a apoyar.

“Envío toda mi solidaridad, mis oraciones y un abrazo a cada familia afectada por este terremoto. que Dios les conceda fortaleza, proteja a quienes siguen en riesgo y acompañe al pueblo venezolano en estos momentos de profundo dolor. Estamos con ustedes”, comentó.

Alejandro Sanz

Visiblemente conmovido, el cantante español Alejandro Sanz lanzó unas conmovedoras palabras a su público: “Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela”, continuó.

Camilo y Evaluna

La pareja de cantantes no faltó en esta ola de apoyo a los venezolanos. En un video colocado desde sus redes sociales dijeron: “Nos levantamos hoy con la noticia espantosa de lo que está pasando en Venezuela con el terremoto (…) Ha sido un tour en el que me he sentido muy cerquita de mi país, porque en cada concierto veo más de cinco, seis banderas de Venezuela”, mencionaron.

Migbelis Castellanos

La estrella de belleza venezolana también se mostró dolida ante la situación que atraviesa a su país, por lo que pidió: “Hoy, con más fe que nunca, oremos por las familias venezolanas afectadas por los terremotos”.

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