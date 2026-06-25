Gaby Spanic rompe en llanto y clama por ayuda para Venezuela: “Mi país no está preparado”

La actriz venezolana Gaby Spanic vivió horas de angustia y dolor tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela este miércoles 24 de junio. Desde México, donde reside actualmente, la estrella de “La Usurpadora” compartió su desgarradora reacción en redes sociales.

“Hoy ha sido un día muy difícil, he llorado como una desgraciada”, expresó Spanic en un video publicado en Instagram. La actriz, de 52 años, no ocultó su desesperación ante la tragedia que vive su país natal, que calificó como una “desgracia” para la que Venezuela no estaba preparada: “Mi país no habían ocurrido estos terremotos tan fuertes. Mi país no está preparado“, afirmó.

Dolor y denuncia

En sus historias, Spanic expresó lo que para ella es una acumulación de sufrimientos que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de los años, mencionando “xenofobia, injusticias, robos, persecuciones” y, ahora, los terremotos. “Ya es demasiado”, sentenció la actriz.

La intérprete también alzó la voz para denunciar lo que considera una indiferencia internacional ante la emergencia. Con amargura, criticó que en muchas partes del mundo se preste más atención al fútbol que a las tragedias humanitarias como la que azota a Venezuela. “No sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento”, cuestionó.

Entre lágrimas, Gaby Spanic hizo un llamado a la comunidad internacional para que envíe ayuda humanitaria a su país. Consciente de la falta de recursos, pidió específicamente el envío de ambulancias, medicinas y equipos de rescate para poder atender a las víctimas que aún se encuentran bajo los escombros.

"Les pido a todos los países del mundo que ayuden a mi país… porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido terrible y no tiene los insumos, no tiene la capacidad de salvar a tanta gente inocente". Gaby Spanic

Incluso, confesó su temor a regresar a su tierra natal por la crítica situación, pero su corazón sigue estando con su gente y su familia afectada.

El país caribeño fue golpeado por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 con apenas 39 segundos de diferencia, en un fenómeno descrito como un “doblete sísmico”. El saldo preliminar es de al menos 164 muertos y más de 900 heridos, además de decenas de edificios colapsados y miles de damnificados. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional.

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