Gaby Spanic causa asombro con su nuevo rostro y revela los procedimientos estéticos que se realizó

La actriz venezolana Gaby Spanic, conocida internacionalmente por su papel en ‘La Usurpadora’, acaparó la atención en redes sociales tras compartir el sorprendente resultado de una serie de procedimientos estéticos realizados en una prestigiosa clínica de Brasil.

La publicación, mostrada en sus historias de Instagram, presentaba un “antes y después” que dejó a sus seguidores deslumbrados y preguntándose cuál era el secreto para su apariencia rejuvenecida.

En las imágenes, Spanic luce con los labios más delgados, un rostro más ovalado, sin bolsas bajo los ojos y pómulos menos inflamados, un cambio que muchos han descrito como una vuelta en el tiempo de “20 años”.

Secretos detrás de la transformación

Esta drástica transformación tuvo lugar en JK Advanced Aesthetics, una clínica brasileña que es reconocida con el galardón a la “Mejor Clínica Estética de Lujo” en The Best of Lifestyle Awards 2025.

La misma actriz se encargó de revelar los tratamientos a los que se sometió para lograr su nueva imagen. La combinación de técnicas explica el notable cambio:

Lifting temporal (Hilos de PDO) : Este procedimiento, también conocido como hilos tensores, tiene como objetivo elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto de lifting inmediato.

: Este procedimiento, también conocido como hilos tensores, tiene como objetivo elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto de lifting inmediato. Hilos de PDO en toda la cara : Una aplicación más extensa de estos hilos para redefinir los contornos faciales y estimular la producción natural de colágeno.

: Una aplicación más extensa de estos hilos para redefinir los contornos faciales y estimular la producción natural de colágeno. Relleno labial : Un tratamiento para dar forma y armonía a los labios, lo que resulta en el aspecto más estilizado que mostró en su nueva imagen.

: Un tratamiento para dar forma y armonía a los labios, lo que resulta en el aspecto más estilizado que mostró en su nueva imagen. Relleno de mentón : Técnica utilizada para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor definición y armonía a sus rasgos.

: Técnica utilizada para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor definición y armonía a sus rasgos. Relleno en pómulos : Diseñado para recuperar volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno general del rostro.

: Diseñado para recuperar volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno general del rostro. Láser Red Touch: Para finalizar, se aplicó esta tecnología láser con el objetivo de mejorar la textura de la piel, promover su regeneración y aportar luminosidad.

La combinación de estas tecnologías y técnicas mínimamente invasivas dio como resultado una de las transformaciones estéticas más comentadas del momento, reafirmando la búsqueda de procedimientos que ofrezcan resultados naturales y rejuvenecedores.

