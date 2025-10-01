Gaby Spanic acusa ser víctima de xenofobia en reality en el que participa en Brasil

La actriz venezolana Gaby Spanic, quien forma parte del reality show brasileño ‘A Fazenda 17’, no la estaría pasando del todo bien en la emisión, luego de que acusara que ha sido víctima de xenofobia por no ser brasileña.

La reacción de la villana de las telenovelas se produjo después de que recibiera tres votos por parte de sus compañeros de emisión.

Fiel a su estilo Gavy Spanic no se quedó callada y señaló con nombre y apellido a quienes ella considera han tenido conductas xenófobas con ella por ser venezolana.

“Me lo he estado guardando para mí, Dri, de verdad. Siento que estoy siendo xenófoba por ser de otro país. ¡Y eso es realmente feo! Realmente feo”, contó Gaby antes de ser interrumpida por Martina, quien consideró que estaba llevando las cosas por otro sentido.

“Eres brasileña y te respeto mucho, pero no puedo permitir que nadie me falte el respeto ni que me critiquen falsamente, querida”, continuó Gaby Spanic en su defensa.

El mensaje que lanzó en la emisión no ha sido el único que ha hecho Gaby Spanic al respecto, pues las personas que administran su cuenta de Instagram, así como André Kosta, su manager, ya alzaron la voz con lo sucedido.

“Ante los recientes acontecimientos en el reality show ‘A Fazenda’, relacionados con actitudes y declaraciones xenófobas de los participantes que insultaron públicamente a la cantante y actriz Gaby Spanic, les informamos que se están evaluando medidas y se están tomando decisiones”, informó su manager al inicio de su comunicado.

A continuación detalló que no están dispuestos a permitir que la actriz sea víctima de ataques solo por sus orígenes.

“Gaby Spanic es una artista internacional, respetada y admirada en varios países, y no toleraremos ninguna falta de respeto a su carrera, nacionalidad o dignidad. Reiteramos nuestro compromiso de salvaguardar la integridad personal y profesional de Gaby Spanic y mantendremos informados al público y a la prensa sobre los próximos pasos”, concluyó su manager.

Hasta el momento se desconoce si Gaby Spanic abandonara el proyecto por voluntad propia, tal y como sucedió en el pasado con ‘Top Chef VIP’, un programa que abandonó en los primeros capítulos.

Sigue leyendo: