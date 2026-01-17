Gaby Spanic es acusada de portar sustancias ilícitas en el aeropuerto: “Me querían meter presa”

La actriz Gaby Spanic confesó que vivió un desagradable momento durante su arribo a la Ciudad de México luego de algunas semanas en Estados Unidos. Y es que de acuerdo con su relato, se giró una orden de aprehensión en su contra por presunta posesión de drogas. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En un encuentro reciente con la prensa, la histrionisa venezolana explicó que las autoridades mexicanas la señalaron de portar drogas entre sus pertenencias. Y lo que habría desencadenado estos señalamientos fue que tenía en su posesión unos “cigarros sin nicotina”.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana, y que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión (…) Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron cada uno como 30“, declaró molesta en una transmisión en vivo.

Gaby Spanic comentó que el único motivo por el que decidió hablar con respecto a esta situación porque no quiere que se le tache de “conflictiva” cuando, según sus palabras, fue una injusta orden de aprehensión.

Incluso, sin mencionar nombres, la estrella de producciones como “La Usurpadora” y “Soy tu dueña” se aventuró a decir que el giro de su orden de aprensión fue cortesía de alguna persona que quiere verla “humillada”.

“Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí“, dijo para concluir su charla con el matutino.

