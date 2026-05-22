Ataque con gas lacrimógeno desata tensión en concierto de Ricky Martin en Montenegro

Momentos de tensión se vivieron durante el arranque de la etapa europea de la gira de Ricky Martin luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno sobre el escenario mientras el puertorriqueño ofrecía un concierto en Montenegro.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el equipo del artista, el incidente se suscitó durante los primeros minutos del show ofrecido en la plaza de la Independencia de Podgorica, la capital de Montenegro.

“Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”, detalló Róndine Alcalá, jefa de relaciones públicas y publicista del famoso.

Pese a la conmoción inicial, el equipo del cantante logró contener la situación y garantizar la seguridad de los presentes, razón por la que el famoso decidió continuar con la presentación.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans“, se lee en el escrito.

El mensaje se concluyó confirmando que el intérprete de “Livin’ la vida loca” y “Vente Pa’ca” continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales, según lo previsto.

Hasta el momento, las autoridades de Montenegro no han reportado la detención de ningún sospechoso, ni informado sobre heridos de gravedad relacionados con el incidente ocurrido recientemente.

Mientras tanto, Ricky Martin prepara sus maletas para las siguientes paradas dentro de su gira mundial durante los meses de junio y julio 2026: Croacia, Italia, Suiza, Alemania, Polonia, República Checa y Hungría.

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