Ricky Martin reaccionó a los rumores de romance con Eduardo Verástegui

Después de más de 20 años de persistentes especulaciones, el artista boricua Ricky Martin decidió romper el silencio y responder con total desenfado a los rumores que lo han vinculado sentimentalmente con el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui.

Lejos de mostrarse molesto, el intérprete optó por tomar la situación con humor y fijar su postura a través de sus redes sociales.

Los rumores sobre un supuesto romance del pasado volvieron a acaparar titulares recientemente, luego de que Verástegui negara haber estado involucrado sentimentalmente con el cantante en ninguna etapa de su vida. Ante la viralización del tema, Ricky Martin recurrió a sus redes sociales para poner fin a las falsas afirmaciones con una declaración muy peculiar.

“Riendo aquí porque qué más puedo hacer. Para que quede claro, NUNCA he visto el ‘pipí’ de Eduardo Verástegui, ni su ‘pipí’ ni NADA”, expresó el artista de manera jocosa.

Aprovechando el eco mediático de su respuesta, el cantante no desaprovechó la ocasión para promocionar su más reciente sencillo musical, titulado “Pikito pikito” junto a Pedro Sampaio, invitando a sus seguidores a disfrutar del videoclip.

¿Cómo surgió el rumor?

El origen de este rumor se remonta a la década de los noventa, época en la que Eduardo Verástegui compartía créditos protagónicos con la actriz Aracely Arámbula en la exitosa telenovela juvenil “Soñadoras”. En aquel entonces, ambos jóvenes interpretaban a una pareja en la ficción, consolidando una estrecha relación de colegas que traspasó la pantalla.

Según reveló la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en el programa “Sale el Sol”, el mito se gestó durante un concierto de Ricky Martin en la Ciudad de México. Alvarado relató que acudió al evento acompañada por su colega Fabián Lavalle y por la propia Aracely Arámbula, quien supuestamente comentó en aquel momento: “Y pensar que el que está ahí arriba cantando me robó al novio”.

Aunque la comunicadora admitió que es probable que la actriz ya no recuerde el incidente tras más de dos décadas, reafirmó la veracidad de su vivencia.

Por su parte, Eduardo Verástegui fue abordado recientemente por los medios de comunicación y descartó los señalamientos, reafirmando su profunda amistad de casi treinta años con Arámbula. Asimismo, el productor aseguró que las especulaciones constantes sobre su orientación sexual no le afectan en lo absoluto, pues se mantiene firme y seguro en sus convicciones personales.

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