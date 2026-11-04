Tasas hipotecarias bajan por tercera semana consecutiva, pero los compradores siguen retirándose del mercado

Comprar una casa en Estados Unidos sigue siendo un desafío para muchas familias que buscan estabilidad y una oportunidad para construir patrimonio. Aunque el costo de financiar una vivienda comienza a mostrar señales de alivio, las condiciones del mercado todavía no parecen suficientes para convencer a quienes esperan el momento adecuado para adquirir una propiedad.

Las tasas hipotecarias registraron su tercera semana consecutiva de descensos, pero el interés por comprar una vivienda volvió a debilitarse. De acuerdo con la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), las solicitudes totales de préstamos hipotecarios disminuyeron un 1.2% durante la última semana, después de un breve repunte en el periodo anterior.

La tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años, para préstamos conformes de hasta $832,750 dólares y con un pago inicial del 20%, bajó del 7.37% al 7.3%. Los puntos asociados al préstamo también descendieron ligeramente, del 0.76 al 0.75, incluyendo la comisión de originación.

Mike Fratantoni, vicepresidente sénior y economista jefe de la MBA, explicó que la reducción de los intereses está relacionada con las recientes decisiones de política monetaria.

“Los tipos de interés hipotecarios descendieron la semana pasada hasta su nivel más bajo desde septiembre de 2026, tras la decisión de la Reserva Federal de no realizar nuevas subidas de tipos en su reunión de octubre”, declaró Fratantoni.

Menos solicitudes para comprar vivienda en Estados Unidos

Pese a la reducción de los intereses, las solicitudes de hipotecas destinadas a comprar una vivienda cayeron un 2% frente a la semana anterior. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el descenso fue del 19%. El comportamiento refleja las dificultades que todavía enfrenta el mercado inmobiliario. Los compradores siguen encontrando obstáculos para financiar una propiedad, incluso cuando las condiciones de los préstamos comienzan a mejorar.

La refinanciación tampoco muestra una recuperación importante. Las solicitudes para cambiar las condiciones de una hipoteca existente aumentaron apenas un 0.1% durante la semana, pero permanecieron un 60% por debajo del nivel registrado un año antes.

Uno de los motivos es que las tasas actuales todavía se encuentran aproximadamente un punto porcentual por encima de las del mismo periodo del año pasado. Esto reduce el atractivo de refinanciar para quienes contrataron sus préstamos anteriormente y no encontrarían un ahorro suficiente con las condiciones disponibles.

Más compradores recurren a hipotecas de tasa variable

Otra tendencia que comienza a ganar terreno es el uso de hipotecas de tasa ajustable (ARM). Estos préstamos suelen ofrecer intereses iniciales más bajos, aunque sus pagos pueden aumentar posteriormente cuando la tasa se ajuste. La hipoteca ARM 5/1 registró una reducción de su tasa promedio, que pasó del 6.41% al 6.29%. Fratantoni señaló que cada vez más prestatarios están recurriendo a esta alternativa para reducir sus pagos iniciales.

El economista agregó que la proporción de estas hipotecas alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2025. Sin embargo, los intereses podrían volver a experimentar presiones. Una encuesta de Mortgage News Daily encontró que las tasas hipotecarias subieron ligeramente al comienzo de esta semana, después de conocerse un informe de empleo mejor de lo esperado.

“En igualdad de condiciones, unos datos más sólidos del mercado laboral tienden a ejercer presión al alza sobre los tipos de interés”, escribió Matthew Graham, director de operaciones de Mortgage News Daily. También señaló que el comportamiento de las acciones tecnológicas ha influido en la reciente trayectoria de los intereses.

Una tasa inicial más baja no siempre significa un menor costo a largo plazo, especialmente cuando se trata de una hipoteca ajustable. Comparar ofertas, revisar las comisiones y calcular cuánto podrían aumentar los pagos mensuales puede ayudar a evitar compromisos financieros difíciles de mantener.

También te puede interesar: