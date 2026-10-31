Cuánto cuesta morir en cada estado de EE.UU.: precios de entierro y cremación en 2026
El precio de un funeral cambia según el estado. Conoce cuánto cuestan los entierros y las cremaciones en EE.UU. y dónde resulta más caro y más barato
Organizar una despedida puede convertirse en una de las decisiones económicas más difíciles para una familia. Entre las tradiciones, los deseos de los seres queridos y los gastos que implica un funeral, conocer las opciones disponibles es fundamental para evitar que un momento de duelo también se transforme en una crisis financiera.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (NFDA), un funeral tradicional con velatorio y entierro cuesta alrededor de $8,300 dólares en promedio nacional. Si se elige una ceremonia acompañada de cremación, el desembolso ronda los $6,280 dólares.
Sin embargo, el lugar de residencia puede cambiar considerablemente estas cantidades. El Índice Nacional de Costos Funerarios de 2026 muestra importantes diferencias entre los 50 estados, tanto para los entierros como para las distintas modalidades de cremación.
Hawái y Nueva York tienen los funerales más caros
Los precios de los servicios funerarios están relacionados con el costo de los terrenos, los salarios y los gastos operativos de las empresas. Por eso, estados como Hawái y Nueva York encabezan los precios, mientras que algunas zonas del sur ofrecen alternativas más económicas.
Hawái registra el costo promedio más alto para un funeral tradicional, con $11,000 dólares, seguido de Nueva York, con $10,800 dólares, y California, con $10,600 dólares. En cambio, Mississippi presenta el promedio más bajo, con $5,900 dólares.
A estos montos hay que sumar gastos que pueden incrementar considerablemente la factura. La parcela del cementerio, la bóveda, la lápida, las flores y los avisos funerarios pueden representar entre $3,000 y $8,000 dólares adicionales.
Cuánto cuesta la cremación en Estados Unidos
La cremación se ha convertido en la alternativa más elegida por los estadounidenses. El informe de 2025 de la NFDA sitúa su tasa nacional en 63.4%, frente al 31.6% correspondiente al entierro tradicional.
La modalidad más económica es la cremación directa, que no incluye velatorio ni ceremonia formal. Su precio generalmente oscila entre $1,000 y $3,500 dólares.
Hawái vuelve a encabezar los costos estatales, con $3,000 dólares, seguido de Alaska, con $2,800 dólares, y Nueva York, con $2,600 dólares.
Mississippi, Oklahoma y Virginia Occidental comparten el precio más bajo, con $1,400 dólares.
Si la familia desea una ceremonia de despedida, la cremación con servicio funerario tiene un promedio nacional de $6,280 dólares. Hawái registra el precio más alto, con $8,200 dólares, mientras que Mississippi ofrece el más bajo, con $4,800 dólares.
El Seguro Social no cubre los gastos funerarios
Las familias tampoco deben confiar en el Seguro Social para financiar estos servicios. Su beneficio único por fallecimiento es de apenas $255 dólares, una cantidad que permanece sin cambios desde 1954 y que solo se entrega a determinados cónyuges sobrevivientes e hijos dependientes que cumplen los requisitos.
Existen otras alternativas, como el entierro ecológico, el compostaje humano y la cremación acuática, aunque su disponibilidad depende de las regulaciones y los proveedores de cada estado.
La NFDA proyecta que la tasa nacional de cremación podría alcanzar el 82.3% para 2045. Ante este panorama, comparar presupuestos, conocer las preferencias familiares y reservar dinero para estos gastos puede evitar que los seres queridos enfrenten decisiones financieras difíciles en medio del duelo.
Precios de funerales y cremaciones en los 50 estados de EE.UU.
Hawái
- Funeral tradicional: $11,000 dólares
- Cremación directa: $3,000 dólares
- Cremación con servicio: $8,200 dólares
Nueva York
- Funeral tradicional: $10,800 dólares
- Cremación directa: $2,600 dólares
- Cremación con servicio: $8,000 dólares
California
- Funeral tradicional: $10,600 dólares
- Cremación directa: $2,200 dólares
- Cremación con servicio: $7,800 dólares
Massachusetts
- Funeral tradicional: $10,400 dólares
- Cremación directa: $2,500 dólares
- Cremación con servicio: $7,800 dólares
Connecticut
- Funeral tradicional: $10,200 dólares
- Cremación directa: $2,400 dólares
- Cremación con servicio: $7,600 dólares
Nueva Jersey
- Funeral tradicional: $10,200 dólares
- Cremación directa: $2,400 dólares
- Cremación con servicio: $7,600 dólares
Alaska
- Funeral tradicional: $9,800 dólares
- Cremación directa: $2,800 dólares
- Cremación con servicio: $7,200 dólares
Maryland
- Funeral tradicional: $9,200 dólares
- Cremación directa: $2,200 dólares
- Cremación con servicio: $7,000 dólares
Rhode Island
- Funeral tradicional: $9,000 dólares
- Cremación directa: $2,200 dólares
- Cremación con servicio: $7,000 dólares
Nuevo Hampshire
- Funeral tradicional: $8,800 dólares
- Cremación directa: $2,100 dólares
- Cremación con servicio: $6,800 dólares
Washington
- Funeral tradicional: $8,800 dólares
- Cremación directa: $2,100 dólares
- Cremación con servicio: $6,800 dólares
Delaware
- Funeral tradicional: $8,600 dólares
- Cremación directa: $2,000 dólares
- Cremación con servicio: $6,800 dólares
Illinois
- Funeral tradicional: $8,500 dólares
- Cremación directa: $2,000 dólares
- Cremación con servicio: $6,600 dólares
Pensilvania
- Funeral tradicional: $8,500 dólares
- Cremación directa: $2,000 dólares
- Cremación con servicio: $6,600 dólares
Vermont
- Funeral tradicional: $8,500 dólares
- Cremación directa: $2,000 dólares
- Cremación con servicio: $6,600 dólares
Maine
- Funeral tradicional: $8,200 dólares
- Cremación directa: $1,900 dólares
- Cremación con servicio: $6,400 dólares
Oregón
- Funeral tradicional: $8,200 dólares
- Cremación directa: $1,900 dólares
- Cremación con servicio: $6,400 dólares
Virginia
- Funeral tradicional: $8,200 dólares
- Cremación directa: $1,900 dólares
- Cremación con servicio: $6,400 dólares
Colorado
- Funeral tradicional: $8,000 dólares
- Cremación directa: $1,800 dólares
- Cremación con servicio: $6,200 dólares
Nevada
- Funeral tradicional: $8,000 dólares
- Cremación directa: $1,800 dólares
- Cremación con servicio: $6,200 dólares
Florida
- Funeral tradicional: $7,800 dólares
- Cremación directa: $1,800 dólares
- Cremación con servicio: $6,200 dólares
Minnesota
- Funeral tradicional: $7,700 dólares
- Cremación directa: $1,800 dólares
- Cremación con servicio: $6,000 dólares
Arizona
- Funeral tradicional: $7,200 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,800 dólares
Míchigan
- Funeral tradicional: $7,200 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,800 dólares
Texas
- Funeral tradicional: $7,200 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,800 dólares
Wisconsin
- Funeral tradicional: $7,200 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,800 dólares
Montana
- Funeral tradicional: $7,100 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Carolina del Norte
- Funeral tradicional: $7,100 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Ohio
- Funeral tradicional: $7,100 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Georgia
- Funeral tradicional: $6,900 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Indiana
- Funeral tradicional: $6,900 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Utah
- Funeral tradicional: $6,900 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Wyoming
- Funeral tradicional: $6,900 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,600 dólares
Missouri
- Funeral tradicional: $6,800 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,500 dólares
Idaho
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,400 dólares
Iowa
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,400 dólares
Luisiana
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,700 dólares
- Cremación con servicio: $5,400 dólares
Nebraska
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,300 dólares
Dakota del Norte
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,300 dólares
Carolina del Sur
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,400 dólares
Tennessee
- Funeral tradicional: $6,700 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,400 dólares
Kansas
- Funeral tradicional: $6,600 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,300 dólares
Alabama
- Funeral tradicional: $6,400 dólares
- Cremación directa: $1,800 dólares
- Cremación con servicio: $5,200 dólares
Kentucky
- Funeral tradicional: $6,400 dólares
- Cremación directa: $1,600 dólares
- Cremación con servicio: $5,200 dólares
Nuevo México
- Funeral tradicional: $6,400 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,200 dólares
Dakota del Sur
- Funeral tradicional: $6,400 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,200 dólares
Arkansas
- Funeral tradicional: $6,100 dólares
- Cremación directa: $1,500 dólares
- Cremación con servicio: $5,000 dólares
Oklahoma
- Funeral tradicional: $6,100 dólares
- Cremación directa: $1,400 dólares
- Cremación con servicio: $5,000 dólares
Virginia Occidental
- Funeral tradicional: $6,100 dólares
- Cremación directa: $1,400 dólares
- Cremación con servicio: $5,000 dólares
Mississippi
- Funeral tradicional: $5,900 dólares
- Cremación directa: $1,400 dólares
- Cremación con servicio: $4,800 dólares
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