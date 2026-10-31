Cuánto cuesta morir en cada estado de EE.UU.: precios de entierro y cremación en 2026

Organizar una despedida puede convertirse en una de las decisiones económicas más difíciles para una familia. Entre las tradiciones, los deseos de los seres queridos y los gastos que implica un funeral, conocer las opciones disponibles es fundamental para evitar que un momento de duelo también se transforme en una crisis financiera.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (NFDA), un funeral tradicional con velatorio y entierro cuesta alrededor de $8,300 dólares en promedio nacional. Si se elige una ceremonia acompañada de cremación, el desembolso ronda los $6,280 dólares.

Sin embargo, el lugar de residencia puede cambiar considerablemente estas cantidades. El Índice Nacional de Costos Funerarios de 2026 muestra importantes diferencias entre los 50 estados, tanto para los entierros como para las distintas modalidades de cremación.

Hawái y Nueva York tienen los funerales más caros

Los precios de los servicios funerarios están relacionados con el costo de los terrenos, los salarios y los gastos operativos de las empresas. Por eso, estados como Hawái y Nueva York encabezan los precios, mientras que algunas zonas del sur ofrecen alternativas más económicas.

Hawái registra el costo promedio más alto para un funeral tradicional, con $11,000 dólares, seguido de Nueva York, con $10,800 dólares, y California, con $10,600 dólares. En cambio, Mississippi presenta el promedio más bajo, con $5,900 dólares.

A estos montos hay que sumar gastos que pueden incrementar considerablemente la factura. La parcela del cementerio, la bóveda, la lápida, las flores y los avisos funerarios pueden representar entre $3,000 y $8,000 dólares adicionales.

Cuánto cuesta la cremación en Estados Unidos

La cremación se ha convertido en la alternativa más elegida por los estadounidenses. El informe de 2025 de la NFDA sitúa su tasa nacional en 63.4%, frente al 31.6% correspondiente al entierro tradicional.

La modalidad más económica es la cremación directa, que no incluye velatorio ni ceremonia formal. Su precio generalmente oscila entre $1,000 y $3,500 dólares.

Hawái vuelve a encabezar los costos estatales, con $3,000 dólares, seguido de Alaska, con $2,800 dólares, y Nueva York, con $2,600 dólares.

Mississippi, Oklahoma y Virginia Occidental comparten el precio más bajo, con $1,400 dólares.

Si la familia desea una ceremonia de despedida, la cremación con servicio funerario tiene un promedio nacional de $6,280 dólares. Hawái registra el precio más alto, con $8,200 dólares, mientras que Mississippi ofrece el más bajo, con $4,800 dólares.

El Seguro Social no cubre los gastos funerarios

Las familias tampoco deben confiar en el Seguro Social para financiar estos servicios. Su beneficio único por fallecimiento es de apenas $255 dólares, una cantidad que permanece sin cambios desde 1954 y que solo se entrega a determinados cónyuges sobrevivientes e hijos dependientes que cumplen los requisitos.

Existen otras alternativas, como el entierro ecológico, el compostaje humano y la cremación acuática, aunque su disponibilidad depende de las regulaciones y los proveedores de cada estado.

La NFDA proyecta que la tasa nacional de cremación podría alcanzar el 82.3% para 2045. Ante este panorama, comparar presupuestos, conocer las preferencias familiares y reservar dinero para estos gastos puede evitar que los seres queridos enfrenten decisiones financieras difíciles en medio del duelo.

Precios de funerales y cremaciones en los 50 estados de EE.UU.

Hawái

Funeral tradicional: $11,000 dólares

Cremación directa: $3,000 dólares

Cremación con servicio: $8,200 dólares

Nueva York

Funeral tradicional: $10,800 dólares

Cremación directa: $2,600 dólares

Cremación con servicio: $8,000 dólares

California

Funeral tradicional: $10,600 dólares

Cremación directa: $2,200 dólares

Cremación con servicio: $7,800 dólares

Massachusetts

Funeral tradicional: $10,400 dólares

Cremación directa: $2,500 dólares

Cremación con servicio: $7,800 dólares

Connecticut

Funeral tradicional: $10,200 dólares

Cremación directa: $2,400 dólares

Cremación con servicio: $7,600 dólares

Nueva Jersey

Funeral tradicional: $10,200 dólares

Cremación directa: $2,400 dólares

Cremación con servicio: $7,600 dólares

Alaska

Funeral tradicional: $9,800 dólares

Cremación directa: $2,800 dólares

Cremación con servicio: $7,200 dólares

Maryland

Funeral tradicional: $9,200 dólares

Cremación directa: $2,200 dólares

Cremación con servicio: $7,000 dólares

Rhode Island

Funeral tradicional: $9,000 dólares

Cremación directa: $2,200 dólares

Cremación con servicio: $7,000 dólares

Nuevo Hampshire

Funeral tradicional: $8,800 dólares

Cremación directa: $2,100 dólares

Cremación con servicio: $6,800 dólares

Washington

Funeral tradicional: $8,800 dólares

Cremación directa: $2,100 dólares

Cremación con servicio: $6,800 dólares

Delaware

Funeral tradicional: $8,600 dólares

Cremación directa: $2,000 dólares

Cremación con servicio: $6,800 dólares

Illinois

Funeral tradicional: $8,500 dólares

Cremación directa: $2,000 dólares

Cremación con servicio: $6,600 dólares

Pensilvania

Funeral tradicional: $8,500 dólares

Cremación directa: $2,000 dólares

Cremación con servicio: $6,600 dólares

Vermont

Funeral tradicional: $8,500 dólares

Cremación directa: $2,000 dólares

Cremación con servicio: $6,600 dólares

Maine

Funeral tradicional: $8,200 dólares

Cremación directa: $1,900 dólares

Cremación con servicio: $6,400 dólares

Oregón

Funeral tradicional: $8,200 dólares

Cremación directa: $1,900 dólares

Cremación con servicio: $6,400 dólares

Virginia

Funeral tradicional: $8,200 dólares

Cremación directa: $1,900 dólares

Cremación con servicio: $6,400 dólares

Colorado

Funeral tradicional: $8,000 dólares

Cremación directa: $1,800 dólares

Cremación con servicio: $6,200 dólares

Nevada

Funeral tradicional: $8,000 dólares

Cremación directa: $1,800 dólares

Cremación con servicio: $6,200 dólares

Florida

Funeral tradicional: $7,800 dólares

Cremación directa: $1,800 dólares

Cremación con servicio: $6,200 dólares

Minnesota

Funeral tradicional: $7,700 dólares

Cremación directa: $1,800 dólares

Cremación con servicio: $6,000 dólares

Arizona

Funeral tradicional: $7,200 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,800 dólares

Míchigan

Funeral tradicional: $7,200 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,800 dólares

Texas

Funeral tradicional: $7,200 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,800 dólares

Wisconsin

Funeral tradicional: $7,200 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,800 dólares

Montana

Funeral tradicional: $7,100 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Carolina del Norte

Funeral tradicional: $7,100 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Ohio

Funeral tradicional: $7,100 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Georgia

Funeral tradicional: $6,900 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Indiana

Funeral tradicional: $6,900 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Utah

Funeral tradicional: $6,900 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Wyoming

Funeral tradicional: $6,900 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,600 dólares

Missouri

Funeral tradicional: $6,800 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,500 dólares

Idaho

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,400 dólares

Iowa

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,400 dólares

Luisiana

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,700 dólares

Cremación con servicio: $5,400 dólares

Nebraska

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,300 dólares

Dakota del Norte

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,300 dólares

Carolina del Sur

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,400 dólares

Tennessee

Funeral tradicional: $6,700 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,400 dólares

Kansas

Funeral tradicional: $6,600 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,300 dólares

Alabama

Funeral tradicional: $6,400 dólares

Cremación directa: $1,800 dólares

Cremación con servicio: $5,200 dólares

Kentucky

Funeral tradicional: $6,400 dólares

Cremación directa: $1,600 dólares

Cremación con servicio: $5,200 dólares

Nuevo México

Funeral tradicional: $6,400 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,200 dólares

Dakota del Sur

Funeral tradicional: $6,400 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,200 dólares

Arkansas

Funeral tradicional: $6,100 dólares

Cremación directa: $1,500 dólares

Cremación con servicio: $5,000 dólares

Oklahoma

Funeral tradicional: $6,100 dólares

Cremación directa: $1,400 dólares

Cremación con servicio: $5,000 dólares

Virginia Occidental

Funeral tradicional: $6,100 dólares

Cremación directa: $1,400 dólares

Cremación con servicio: $5,000 dólares

Mississippi

Funeral tradicional: $5,900 dólares

Cremación directa: $1,400 dólares

Cremación con servicio: $4,800 dólares

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