Cuánto cuesta morir en cada estado de EE.UU.: precios de entierro y cremación en 2026

El precio de un funeral cambia según el estado. Conoce cuánto cuestan los entierros y las cremaciones en EE.UU. y dónde resulta más caro y más barato

Costo del funeral

Los costos de un funeral en Estados Unidos son tan elevados, que las familias pudieran pasar por un segundo tipo de duelo. Crédito: Shutterstock

Avatar de Samuel González

Por  Samuel González

Organizar una despedida puede convertirse en una de las decisiones económicas más difíciles para una familia. Entre las tradiciones, los deseos de los seres queridos y los gastos que implica un funeral, conocer las opciones disponibles es fundamental para evitar que un momento de duelo también se transforme en una crisis financiera.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (NFDA), un funeral tradicional con velatorio y entierro cuesta alrededor de $8,300 dólares en promedio nacional. Si se elige una ceremonia acompañada de cremación, el desembolso ronda los $6,280 dólares.

Sin embargo, el lugar de residencia puede cambiar considerablemente estas cantidades. El Índice Nacional de Costos Funerarios de 2026 muestra importantes diferencias entre los 50 estados, tanto para los entierros como para las distintas modalidades de cremación.

Hawái y Nueva York tienen los funerales más caros

Los precios de los servicios funerarios están relacionados con el costo de los terrenos, los salarios y los gastos operativos de las empresas. Por eso, estados como Hawái y Nueva York encabezan los precios, mientras que algunas zonas del sur ofrecen alternativas más económicas.

Hawái registra el costo promedio más alto para un funeral tradicional, con $11,000 dólares, seguido de Nueva York, con $10,800 dólares, y California, con $10,600 dólares. En cambio, Mississippi presenta el promedio más bajo, con $5,900 dólares.

A estos montos hay que sumar gastos que pueden incrementar considerablemente la factura. La parcela del cementerio, la bóveda, la lápida, las flores y los avisos funerarios pueden representar entre $3,000 y $8,000 dólares adicionales.

Cuánto cuesta la cremación en Estados Unidos

La cremación se ha convertido en la alternativa más elegida por los estadounidenses. El informe de 2025 de la NFDA sitúa su tasa nacional en 63.4%, frente al 31.6% correspondiente al entierro tradicional.

La modalidad más económica es la cremación directa, que no incluye velatorio ni ceremonia formal. Su precio generalmente oscila entre $1,000 y $3,500 dólares.

Hawái vuelve a encabezar los costos estatales, con $3,000 dólares, seguido de Alaska, con $2,800 dólares, y Nueva York, con $2,600 dólares.

Mississippi, Oklahoma y Virginia Occidental comparten el precio más bajo, con $1,400 dólares.

Si la familia desea una ceremonia de despedida, la cremación con servicio funerario tiene un promedio nacional de $6,280 dólares. Hawái registra el precio más alto, con $8,200 dólares, mientras que Mississippi ofrece el más bajo, con $4,800 dólares.

El Seguro Social no cubre los gastos funerarios

Las familias tampoco deben confiar en el Seguro Social para financiar estos servicios. Su beneficio único por fallecimiento es de apenas $255 dólares, una cantidad que permanece sin cambios desde 1954 y que solo se entrega a determinados cónyuges sobrevivientes e hijos dependientes que cumplen los requisitos.

Existen otras alternativas, como el entierro ecológico, el compostaje humano y la cremación acuática, aunque su disponibilidad depende de las regulaciones y los proveedores de cada estado.

La NFDA proyecta que la tasa nacional de cremación podría alcanzar el 82.3% para 2045. Ante este panorama, comparar presupuestos, conocer las preferencias familiares y reservar dinero para estos gastos puede evitar que los seres queridos enfrenten decisiones financieras difíciles en medio del duelo.

Precios de funerales y cremaciones en los 50 estados de EE.UU.

Hawái

  • Funeral tradicional: $11,000 dólares
  • Cremación directa: $3,000 dólares
  • Cremación con servicio: $8,200 dólares

Nueva York

  • Funeral tradicional: $10,800 dólares
  • Cremación directa: $2,600 dólares
  • Cremación con servicio: $8,000 dólares

California

  • Funeral tradicional: $10,600 dólares
  • Cremación directa: $2,200 dólares
  • Cremación con servicio: $7,800 dólares

Massachusetts

  • Funeral tradicional: $10,400 dólares
  • Cremación directa: $2,500 dólares
  • Cremación con servicio: $7,800 dólares

Connecticut

  • Funeral tradicional: $10,200 dólares
  • Cremación directa: $2,400 dólares
  • Cremación con servicio: $7,600 dólares

Nueva Jersey

  • Funeral tradicional: $10,200 dólares
  • Cremación directa: $2,400 dólares
  • Cremación con servicio: $7,600 dólares

Alaska

  • Funeral tradicional: $9,800 dólares
  • Cremación directa: $2,800 dólares
  • Cremación con servicio: $7,200 dólares

Maryland

  • Funeral tradicional: $9,200 dólares
  • Cremación directa: $2,200 dólares
  • Cremación con servicio: $7,000 dólares

Rhode Island

  • Funeral tradicional: $9,000 dólares
  • Cremación directa: $2,200 dólares
  • Cremación con servicio: $7,000 dólares

Nuevo Hampshire

  • Funeral tradicional: $8,800 dólares
  • Cremación directa: $2,100 dólares
  • Cremación con servicio: $6,800 dólares

Washington

  • Funeral tradicional: $8,800 dólares
  • Cremación directa: $2,100 dólares
  • Cremación con servicio: $6,800 dólares

Delaware

  • Funeral tradicional: $8,600 dólares
  • Cremación directa: $2,000 dólares
  • Cremación con servicio: $6,800 dólares

Illinois

  • Funeral tradicional: $8,500 dólares
  • Cremación directa: $2,000 dólares
  • Cremación con servicio: $6,600 dólares

Pensilvania

  • Funeral tradicional: $8,500 dólares
  • Cremación directa: $2,000 dólares
  • Cremación con servicio: $6,600 dólares

Vermont

  • Funeral tradicional: $8,500 dólares
  • Cremación directa: $2,000 dólares
  • Cremación con servicio: $6,600 dólares

Maine

  • Funeral tradicional: $8,200 dólares
  • Cremación directa: $1,900 dólares
  • Cremación con servicio: $6,400 dólares

Oregón

  • Funeral tradicional: $8,200 dólares
  • Cremación directa: $1,900 dólares
  • Cremación con servicio: $6,400 dólares

Virginia

  • Funeral tradicional: $8,200 dólares
  • Cremación directa: $1,900 dólares
  • Cremación con servicio: $6,400 dólares

Colorado

  • Funeral tradicional: $8,000 dólares
  • Cremación directa: $1,800 dólares
  • Cremación con servicio: $6,200 dólares

Nevada

  • Funeral tradicional: $8,000 dólares
  • Cremación directa: $1,800 dólares
  • Cremación con servicio: $6,200 dólares

Florida

  • Funeral tradicional: $7,800 dólares
  • Cremación directa: $1,800 dólares
  • Cremación con servicio: $6,200 dólares

Minnesota

  • Funeral tradicional: $7,700 dólares
  • Cremación directa: $1,800 dólares
  • Cremación con servicio: $6,000 dólares

Arizona

  • Funeral tradicional: $7,200 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,800 dólares

Míchigan

  • Funeral tradicional: $7,200 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,800 dólares

Texas

  • Funeral tradicional: $7,200 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,800 dólares

Wisconsin

  • Funeral tradicional: $7,200 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,800 dólares

Montana

  • Funeral tradicional: $7,100 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Carolina del Norte

  • Funeral tradicional: $7,100 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Ohio

  • Funeral tradicional: $7,100 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Georgia

  • Funeral tradicional: $6,900 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Indiana

  • Funeral tradicional: $6,900 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Utah

  • Funeral tradicional: $6,900 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Wyoming

  • Funeral tradicional: $6,900 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,600 dólares

Missouri

  • Funeral tradicional: $6,800 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,500 dólares

Idaho

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,400 dólares

Iowa

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,400 dólares

Luisiana

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,700 dólares
  • Cremación con servicio: $5,400 dólares

Nebraska

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,300 dólares

Dakota del Norte

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,300 dólares

Carolina del Sur

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,400 dólares

Tennessee

  • Funeral tradicional: $6,700 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,400 dólares

Kansas

  • Funeral tradicional: $6,600 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,300 dólares

Alabama

  • Funeral tradicional: $6,400 dólares
  • Cremación directa: $1,800 dólares
  • Cremación con servicio: $5,200 dólares

Kentucky

  • Funeral tradicional: $6,400 dólares
  • Cremación directa: $1,600 dólares
  • Cremación con servicio: $5,200 dólares

Nuevo México

  • Funeral tradicional: $6,400 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,200 dólares

Dakota del Sur

  • Funeral tradicional: $6,400 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,200 dólares

Arkansas

  • Funeral tradicional: $6,100 dólares
  • Cremación directa: $1,500 dólares
  • Cremación con servicio: $5,000 dólares

Oklahoma

  • Funeral tradicional: $6,100 dólares
  • Cremación directa: $1,400 dólares
  • Cremación con servicio: $5,000 dólares

Virginia Occidental

  • Funeral tradicional: $6,100 dólares
  • Cremación directa: $1,400 dólares
  • Cremación con servicio: $5,000 dólares

Mississippi

  • Funeral tradicional: $5,900 dólares
  • Cremación directa: $1,400 dólares
  • Cremación con servicio: $4,800 dólares

También te puede interesar:

En esta nota

Costo de vida FinanzasPersonales
Trending
Contenido Patrocinado
Trending