¿Calificas al pago de Equifax de $100 millones por un acuerdo de demanda?

Un error en tu historial crediticio puede complicar la compra de un automóvil, la solicitud de una tarjeta de crédito o la aprobación de una hipoteca. Incluso una pequeña variación en su puntuación puede tener consecuencias importantes; por eso, conviene revisar si un problema reportado hace varios años podría darles derecho a recibir una compensación.

Equifax aceptó un acuerdo propuesto de $100 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con puntuaciones crediticias incorrectas que afectaron a millones de consumidores en 2022. Si consideras que tu crédito pudo verse perjudicado durante ese periodo, podrías tener derecho a reclamar una parte del dinero, siempre que cumplas con los requisitos establecidos.

¿Por qué Equifax pagará $100 millones de dólares?

La demanda se presentó en agosto de 2022 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, con sede en Atlanta. Los demandantes alegaron que un error de codificación informática provocó que Equifax reportara información crediticia inexacta a prestamistas, aseguradoras y otras empresas.

Según la denuncia, entre el 17 de marzo y el 6 de abril de 2022, el problema afectó las puntuaciones o los atributos crediticios de aproximadamente 4 millones de estadounidenses. En algunos casos, las calificaciones habrían disminuido más de 20 puntos, una diferencia que podría influir en la aprobación de un préstamo o en la tasa de interés ofrecida.

Equifax aceptó el acuerdo propuesto, pero negó las acusaciones y haber infringido la Ley de Informes Crediticios Justos (FCRA). La conciliación busca resolver las reclamaciones sin continuar con un litigio que podría prolongarse durante años.

“Estamos encantados de haber logrado este resultado para los consumidores después de casi cuatro años de litigio”, declaró David Berger, abogado codirector del caso y socio del bufete Gibbs Mura, con sede en Oakland, California. “Las agencias de informes crediticios deben rendir cuentas cuando no toman las medidas de sentido común necesarias para manejar datos que afectan el sustento de las personas”.

El tribunal todavía debe determinar si el acuerdo es justo. La audiencia final está programada para el 22 de enero de 2027.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero de Equifax?

Podrías ser elegible si Equifax reportó incorrectamente tu puntuación u otro atributo crediticio debido al error informático entre el 17 de marzo y el 8 de abril de 2022. La elegibilidad depende de los criterios específicos del acuerdo, por lo que no todas las personas que tienen o tuvieron una cuenta con Equifax necesariamente califican.

El administrador del acuerdo indicó que se enviarían notificaciones por correo electrónico o postal a los posibles beneficiarios. Si crees que reúnes los requisitos y no recibiste una comunicación, revisa también la carpeta de correo no deseado.

Para consultar tu situación, puedes escribir a info@EquifaxFairCreditReportingSettlement.com o visitar el sitio web oficial del acuerdo.

¿Cuánto dinero puedes recibir y cuál es la fecha límite?

Los pagos estimados oscilan entre $95 y $280 dólares por persona, aunque la cantidad final podría ser mayor o menor, según las condiciones de distribución del fondo y las reclamaciones aprobadas.

Para solicitar el dinero, debes presentar tu reclamación antes del 28 de diciembre de 2026. Puedes completar el trámite en línea desde el sitio oficial del acuerdo o descargar el formulario y enviarlo por correo postal a la siguiente dirección:

Equifax FCRA Litigation

PO Box 301132

Los Angeles, CA 90030-1132

Antes de enviar tus datos personales, asegúrate de utilizar el sitio oficial y de revisar las instrucciones para completar correctamente la solicitud. No compartas información financiera con páginas no verificadas ni pagues a terceros que prometan garantizarte una compensación.

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