Precio del dólar en México hoy, 3 de noviembre del 2026

El dólar estadounidense comienza noviembre con un panorama distinto al que mostró durante las últimas semanas. Mientras la moneda mexicana busca recuperar parte del terreno perdido, los movimientos del mercado internacional vuelven a generar expectativas sobre el rumbo que tomará el tipo de cambio durante este mes.

Este martes 3 de noviembre, el dólar se cotiza en un promedio de $18.61 pesos mexicanos por unidad. El peso consiguió fortalecerse frente a la divisa estadounidense, que atraviesa un debilitamiento generalizado en la antesala de las elecciones intermedias de Estados Unidos, un proceso electoral que podría influir en el comportamiento de los mercados.

La moneda mexicana llega a noviembre después de acumular dos meses consecutivos de pérdidas. Durante octubre, su retroceso superó los cuatro puntos porcentuales, por lo que ahora se espera que pueda mejorar su rendimiento y recuperar parte de su valor frente al billete verde.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre de este lunes fue de $18.8037 pesos por dólar, la misma referencia registrada el viernes anterior. Esto se debe a que el 2 de noviembre no hubo operaciones bancarias ni movimientos en el banco central por el día de asueto. Por su parte, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario terminó la jornada del lunes cerca de los $18.57 pesos por unidad. Este indicador puede presentar variaciones durante el día, por lo que no necesariamente coincide con las referencias oficiales.

Para este martes, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.7962 pesos por dólar. Esta referencia se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones, aunque no representa necesariamente el precio que ofrecen los bancos a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.8148 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre instituciones, tanto para comprar dólares como para venderlos. Por eso, comparar los precios disponibles puede ayudar a quienes necesitan cambiar divisas durante esta jornada. Estas son las referencias para este martes 3 de noviembre:

Banamex : compra en $17.98 pesos y venta en $19.02 pesos .

: compra en $17.98 pesos y . BBVA México: compra en $17.84 pesos y venta en $19.27 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.75 pesos y venta en $19.34 pesos.

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banorte: compra en $17.55 pesos y venta en $19.05 pesos.

Scotiabank: compra en $18.30 pesos y venta en $19.40 pesos.

Entre estas instituciones, Scotiabank ofrece el precio de compra más alto, esto puede favorecer a quienes desean vender sus divisas al banco. En cambio, Banamex presenta el precio de venta más bajo, una referencia para quienes necesitan comprar dólares.

Los trabajadores mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos también deben revisar las cotizaciones de las compañías de transferencias internacionales. Las diferencias en el tipo de cambio y las comisiones pueden modificar la cantidad de pesos que recibe cada familia. Estas son las referencias disponibles para este martes 3 de noviembre:

Western Union: $19.06 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.18 pesos por dólar.

Wise: $18.56 pesos por dólar.

La cotización del dólar puede cambiar durante el día debido a los movimientos del mercado internacional. Si necesitas enviar dinero a México o cambiar tus ahorros, compara las alternativas disponibles y verifica el monto final de la operación antes de confirmar cualquier transacción.

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