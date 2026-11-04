Precio del dólar en México hoy, 4 de noviembre del 2026: cómo amaneció tras las elecciones en EE.UU.

La jornada cambiaria de este miércoles llega en un momento de incertidumbre para los mercados financieros. La atención de los inversionistas está puesta en Estados Unidos, donde los resultados electorales podrían modificar las expectativas económicas y generar nuevos movimientos en las principales divisas. Para México, el comportamiento del peso será uno de los indicadores que habrá que seguir de cerca durante las próximas horas.

Este miércoles 4 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.62 pesos mexicanos por unidad. La moneda nacional enfrenta presiones después de registrar pérdidas durante la sesión anterior, en medio de la cautela que provocó el proceso electoral estadounidense.

Durante las operaciones del martes, el peso mexicano mostró un desempeño desfavorable frente al dólar. En la recta final de la jornada, la moneda nacional cotizaba en 18.8585 unidades por divisa estadounidense, con una depreciación del 1.6%. Este movimiento representó el peor resultado entre un grupo de monedas internacionales que también resintieron la incertidumbre de los mercados.

La atención ahora se concentra en dos acontecimientos que podrían influir en el tipo de cambio: el resultado de las elecciones intermedias de Estados Unidos y el anuncio de política monetaria de Banxico. Ambos factores pueden modificar las expectativas de los inversionistas sobre el rumbo de la economía y el valor de las monedas durante los próximos días.

Por su parte, el banco central mexicano informó que el tipo de cambio al cierre del martes quedó en $18.8385 pesos por dólar, de acuerdo con los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador sirve como referencia del comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado financiero.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones a lo largo de la jornada, el precio al cierre del 3 de noviembre se ubicó cerca de los $18.82 pesos por unidad. Esta referencia puede cambiar durante el día, por lo que no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este miércoles, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.7592 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.7962 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas diferencias pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan cambiar sus ahorros o realizar operaciones en moneda extranjera. Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar las cotizaciones disponibles. Estas son las referencias bancarias para este miércoles 4 de noviembre:

Banamex: compra en $18.28 pesos y venta en $19.32 pesos.

y venta en $19.32 pesos. Banco Azteca: compra en $17.75 pesos y venta en $19.34 pesos.

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

BBVA México: compra en $17.98 pesos y venta en $19.06 pesos.

Banorte: compra en $17.65 pesos y venta en $18.90 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes desean vender sus dólares al banco. Por otro lado, Banorte registra el precio de venta más bajo entre las cotizaciones disponibles, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan adquirir la moneda estadounidense.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos también deben prestar atención a las cotizaciones de las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Las comisiones y los posibles cargos adicionales también pueden modificar el monto final. Estas son las cotizaciones de las principales compañías de transferencias internacionales para este miércoles 4 de noviembre:

Western Union: $18.20 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.23 pesos por dólar.

Wise: $18.51 pesos por dólar.

La cotización del dólar seguirá expuesta a los movimientos de los mercados internacionales durante esta jornada. Para quienes necesitan cambiar divisas o enviar dinero desde Estados Unidos, comparar las opciones disponibles puede ayudar a aprovechar mejor cada operación. Antes de confirmar una transferencia, revisa cuánto dinero recibirá la persona en México y verifica las condiciones del servicio.

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