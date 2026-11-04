Bolsa de valores de Wall Street sube tras victoria demócrata en las elecciones intermedias

Los cambios en el panorama político de Estados Unidos también pueden transformar las expectativas de quienes invierten en los mercados financieros. Después de una jornada electoral decisiva, Wall Street encontró nuevas razones para recuperar el optimismo, mientras los inversionistas comenzaron a evaluar cómo será la relación entre la Casa Blanca y el Congreso durante los próximos meses.

Este miércoles, la bolsa de valores estadounidense registró importantes ganancias después de que los demócratas consiguieran la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El resultado electoral, acompañado por la aceptación del presidente Donald Trump, redujo parte de la incertidumbre política que mantenía atentos a los mercados.

Durante la apertura, el promedio industrial Dow Jones avanzó 1,022 puntos, equivalente a un 2%. Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron ganancias iniciales del 1.3% cada uno.

Los demócratas también consiguieron victorias en contiendas importantes para gobernadores, incluida la de Texas. Su nuevo control legislativo representa un contrapeso para las políticas de Trump, entre ellas los recortes de impuestos a las empresas, los aranceles comerciales y las medidas relacionadas con la guerra en Irán, que ha contribuido a las presiones inflacionarias.

Wall Street recibe con optimismo el nuevo escenario político

La reacción del presidente ante los resultados electorales también contribuyó al ánimo positivo de los inversionistas. Trump declaró al periódico The New York Times que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados. Además, dijo a The Wall Street Journal que republicanos y demócratas trabajarían juntos.

“La recuperación se debió en parte al tono inicial del presidente y a su reacción ante los resultados”, afirmó Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets. “Aún persiste la incertidumbre, pero una cosa es segura: habrá estancamiento político e históricamente esto es positivo para el mercado”.

Andrew Slimmon, de Morgan Stanley Investment Management, también destacó el comportamiento favorable que históricamente han mostrado los mercados bajo gobiernos divididos.

“A los mercados les gusta el estancamiento político; no les gusta un partido con demasiado poder”, señaló durante una entrevista con el programa “Squawk Box Europe” de CNBC.

El especialista también mencionó que una posible solución al conflicto en Oriente Medio podría reducir los precios del petróleo. Durante el miércoles, los futuros del West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, bajaron alrededor de un 2%, hasta situarse cerca de los $94 dólares por barril.

Empresas tecnológicas muestran resultados diferentes

Entre las compañías que avanzaron durante la jornada estuvieron Walmart, con una subida del 3%, y Bank of America, que ganó un 2.5%. Las aseguradoras y empresas hospitalarias también registraron ganancias: Molina Healthcare subió un 5% y HCA Healthcare avanzó un 7%. Por su parte, el ETF solar de Invesco aumentó un 8%.

Sin embargo, las preocupaciones sobre posibles restricciones a la industria de inteligencia artificial provocaron pérdidas en algunas compañías tecnológicas. La victoria de Gina Hinojosa en Texas, donde prometió una moratoria inmediata para nuevos centros de datos, incrementó la cautela entre los inversionistas.

CoreWeave perdió más de un 7%, mientras que Nebius retrocedió más de un 4%. El fondo Roundhill Neocloud (NCLD), relacionado con empresas de infraestructura de computación en la nube, cayó alrededor de un 6%.

En contraste, varias compañías de las Siete Magníficas registraron importantes avances. Apple subió un 6%, Amazon ganó un 7%, Alphabet avanzó un 5%, Microsoft aumentó un 6% y Meta Platforms registró una subida del 2%.

Tesla y Nvidia fueron las excepciones, con pérdidas del 2% y 1%, respectivamente. El fondo iShares Semiconductor (SOXX), que sigue a empresas del sector de semiconductores, también retrocedió cerca de un 1%.

Aunque el resultado electoral impulsó las compras en Wall Street, los inversionistas todavía deben considerar los riesgos relacionados con la inflación, las tasas de interés y las futuras decisiones del Congreso. Las ganancias de esta jornada no garantizan que el mercado mantenga la misma tendencia, por lo que conviene evaluar los riesgos antes de realizar movimientos de inversión.

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