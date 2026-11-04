Quiénes son los grandes vencedores de la triunfal noche demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

El Partido Demócrata protagonizó una noche de victorias durante la elección de mitad de periodo presidencial de 2026.

Además de recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, el partido logró imponerse en carreras clave a cargos estatales como gobernaciones y alcaldías en estados que llevaban décadas votando por los republicanos.

Los analistas en EE.UU. coincidieron en decir que la elección es un mensaje de repudio de la población a distintas políticas del gobierno de Donald Trump y el aparente desinterés del Partido Republicano por ejercer control político.

En especial los precios de los combustibles, impulsados por la guerra en Irán, han enfurecido a los votantes, que en muchos lugares han decidido apoyar en masa a candidatos demócratas en un intento de cambiar el estado de la economía.

Eso vio cambios históricos: la elección de un senador demócrata en el estado rojo de Kansas por primera vez desde 1932, la elección de la primera mujer negra como gobernadora de Georgia, y la primera gobernadora latina en el estado de Texas.

En BBC Mundo te hacemos un recuento de las victorias demócratas más llamativas de la noche.

James Talarico – Senado, Texas

Reuters: Al vencer en la carrera por el senado en Texas, James Talarico se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño en la Cámara Alta desde 1988.

Una de las disputas clave fue por un escaño en el Senado por Texas que finalmente ganó el demócrata James Talarico, de 37 años.

Con su victoria, Talarico se convirtió en el primer demócrata en obtener un asiento en la Cámara Alta desde 1988.

Ya en las primarias demócratas, el legislador estatal derrotó a una oponente bien conocida, la congresista por Dallas Jasmine Crockett.

Desde que obtuvo la nominación, mantuvo su ventaja en las encuestas a pesar de una arremetida feroz de publicidad negativa, gran parte de la cual fue financiada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, cuya empresa SpaceX tiene su sede en Texas.

Nieto de un predicador, Talarico pasó tiempo en el seminario y usó su conocimiento de la Biblia en sus discursos, haciendo frecuentes alusiones al enfrentamiento entre David y Goliat.

“Nos enfrentamos a nuestros propios Goliat”, dijo en uno de sus eventos de campaña, en Lubbock.

“A los megadonantes multimillonarios, a los intereses corporativos particulares, a todo el establishment de Washington DC, su poder es real, pero el nuestro también lo es”.

En el pasado se había sobreestimado el poder de los demócratas de Texas.

En 2018, el congresista Beto O’Rourke registró cifras históricas de recaudación de fondos, atrajo una considerable atención a nivel nacional y, finalmente, perdió ante el senador de Texas Ted Cruz por poco más de un 2%.

Jon Ossoff – Senado, Georgia

Getty Images:

El senador demócrata Jon Ossoff se aseguró la reelección al derrotar al candidato republicano Mike Collins en Georgia, con lo que logró consolidar el control demócrata en ese estado clave.

Ossoff, una figura emergente del Partido Demócrata, presentó a su oponente como leal a un “presidente fracasado” e hizo del aumento del costo de la vida un tema central de la campaña.

Georgia votó por Donald Trump en 2024.

Durante la campaña, el republicano Collins culpó al expresidente Joe Biden del aumento del costo de la vida y defendió su apoyo a la guerra de Trump en Irán.

Ante las encuestas que indicaban que Ossoff mantenía una sólida ventaja en la contienda, los republicanos desviaron recursos de Georgia a otras elecciones.

Brian Kemp, el gobernador republicano de Georgia que no podía presentarse a la reelección, era el candidato favorito para enfrentarse a Ossoff en el Senado, pero declinó la oferta.

Los analistas políticos sospechan que Kemp evitó presentarse a las elecciones, receloso del creciente poder estelar de Ossoff, de quien se dice que podría estar considerando postularse a la presidencia en 2028.

A lo largo de su campaña, Ossoff le restó importancia a esos rumores, y afirmó en repetidas ocasiones que no tiene “ningún interés” en presentarse a la presidencia.

Su mensaje durante la campaña se centró en la economía y en las preocupaciones de los votantes en torno a la asequibilidad, que según las encuestas a pie de urna fue el tema principal para muchos.

Keisha Lance Bottom – Gobernadora, Georgia

Reuters: Keisha Lance Bottoms es la primera mujer negra elegida gobernadora de cualquier estado en la historia del país.

La exalcaldesa de la ciudad de Atlanta Keisha Lance Bottoms logró una histórica victoria en la carrera por la gobernación del estado de Georgia y se convirtió en la primera mujer negra en ser electa gobernadora de cualquier estado en la historia del país.

Además, Lance Bottoms recuperó para el Partido Demócrata una gobernación que los republicanos mantenían en su control desde 2003.

Su contrincante era el empresario del sector de la salud Rick Jackson, quien contaba con el aval del presidente Trump.

El mensaje de Lance Bottoms durante la campaña se centró en el tema económico, resaltando los altos precios en medio del conflicto contra Irán.

También relacionó a su contrincante con la construcción de centros de datos y lo vincuó con el gobierno de Trump.

De todas formas, se prevé que el mandato de Lance Bottoms no será fácil, dado que ambas cámaras del Congreso estatal permanecen bajo amplio control republicano.

Durante la última parte de la campaña, tuvo el apoyo de grandes figuras del partido como el expresidente Barack Obama, quien visitó el estado para acompañarla en una parada de campaña.

Gina Hinojosa – Gobernadora, Texas

Reuters: Con Gina Hinojosa y James Talarico, Texas ve una ola demócrata histórica.

Gina Hinojosa no solo se convirtió en la primera gobernadora latina del estado de Texas, sino que lo logró venciendo al gobernador republicano que lleva más de 10 años en el cargo, Greg Abbott.

Le devuelve así la gobernación a los demócratas por primera vez desde 1994.

Hija de una migrante mexicana, Hinojosa creció en la frontera entre los dos países, en Brownsville. Durante la campaña dijo que no sintió el llamado para lanzarse a la política hasta 2012, cuando se anunció el cierre de la escuela primaria de su hijo.

Fue entonces cuando se lanzó a ser miembro de la junta escolar y fue elegida presidenta.

En 2016, fue elegida a la Cámara de Representantes estatal, y a la hora de anunciar su campaña por la gobernación fue vista como una “candidata menor”.

Hinojosa basó sus propuestas en la promesa de bajar los precios y en criticar la estrategia migratoria de la administración Trump.

La campaña de Hinojosa tomó fuerza de mano de la campaña del ahora senador James Talarico.

Tras esta histórica jornada, los dos se convierten en las caras más visibles de la ola demócrata no solo en Texas, sino en todo el país.

Adam Hamilton – Senado, Kansas

Reuters: Hamilton se convierte en el primer senador demócrata de Kansas desde 1932.

Desde 1932, el estado de Kansas no había elegido a un senador del Partido Demócrata, territorio en el que el presidente Trump ganó con una ventaja de 14 puntos en 2024.

Ahora, el ministro de una de las congregaciones religiosas más grandes del país, Adam Hamilton, se convierte en el primer senador demócrata por Kansas en 94 años.

Venció al senador Roger Marshall, quien se ha alineado de manera cercana a Trump, y dijo que era el único candidato capaz de superar la división política.

Hamilton criticó ferozmente a su contrincante por el alza de los precios que se vio afectada por la guerra de aranceles que inició Trump, además del incremento en los precios de los combustibles que ocasionó la guerra de Irán.

Abdul El-Sayed – Senado, Michigan

Salwan Georges/Getty Images: Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed se convirtió en la primera persona musulmana elegida para el Senado de Estados Unidos, tras proclamarse vencedor en Michigan en una de las contiendas más reñidas. Su victoria garantiza que el escaño permanezca en manos demócratas.

El-Sayed derrotó a su oponente republicano, Mike Rogers, quien recibió un inesperado respaldo de última hora por parte del rival demócrata al que El-Sayed se había enfrentado en las elecciones primarias.

La contienda fue una de las más encarnizadas de las elecciones de mitad de mandato. Trump hizo referencia a los atentados del 11 de septiembre e incluso calificó a El-Sayed de “yihadista” sin aportar prueba alguna, lo que provocó una fuerte reacción en su contra y acusaciones de islamofobia.

Los seguidores de El-Sayed estallaron de júbilo cuando este subió al escenario para celebrar su victoria, según relata Nada Tawfik, de la BBC.

El-Sayed, de 41 años e hijo de inmigrantes egipcios, representa la que muchos ven como el ala más a la izquierda del partido, habiendo manifestado su apoyo a causas como un sistema de salud público y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También pidió que se ponga fin a la ayuda militar de EE.UU. a Israel sin condiciones y cuenta con el apoyo de reconocidos “socialistas demócratas”, como el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.