¿Cuánto cuesta y qué cubre un seguro de viaje en 2026?

Planear unas vacaciones implica mucho más que elegir un destino, reservar un hotel y comprar boletos de avión. Un imprevisto puede cambiar por completo los planes y provocar gastos que no estaban contemplados en el presupuesto familiar. Por eso, antes de salir de casa, conviene conocer qué protección financiera existe para los viajeros y cuánto puede costar evitar pérdidas durante el recorrido.

En 2026, contratar un seguro de viaje puede representar un gasto adicional importante, especialmente para quienes tienen vacaciones costosas o viajan durante varias semanas. Según la plataforma especializada SquareMouth, el precio promedio de una póliza integral ronda los $456 dólares, aunque el costo puede variar dependiendo de la edad del viajero, el destino, la duración de la estancia y las protecciones seleccionadas.

¿Cuánto cuesta un seguro de viaje en Estados Unidos?

Una referencia para calcular el presupuesto es el costo total de las vacaciones. La Asociación de Seguros de Viaje de Estados Unidos (USTIA) señala que estas pólizas suelen representar entre el 4% y el 8% del valor del viaje. Esto significa que una persona que gasta $1,000 dólares podría pagar entre $40 y $80 dólares por su protección. Para unas vacaciones de $10,000 dólares, el seguro podría costar alrededor de $600 dólares.

Además, SquareMouth reportó que el precio promedio de estas pólizas aumentó casi un 8% durante el último año. Por eso, comparar alternativas antes de contratar resulta especialmente importante.

Estos son algunos costos promedio de las distintas modalidades:

Seguro de viaje integral: $456 dólares .

. Cobertura médica para viajes: $87 dólares.

Complemento de cancelación por cualquier motivo (CFAR): $246 dólares adicionales al plan básico.

Seguro anual para múltiples viajes, con cobertura médica: $401 dólares.

Seguro anual integral para múltiples viajes: $523 dólares.

¿Qué cubre un seguro de viaje?

Una de las principales ventajas de estas pólizas es que pueden proteger el dinero invertido en unas vacaciones cuando ocurre una emergencia. Sin embargo, las coberturas dependen del contrato y no todos los planes ofrecen los mismos beneficios.

Entre las protecciones más habituales se encuentran:

Cancelación e interrupción : permite recuperar determinados gastos no reembolsables cuando una enfermedad , un fallecimiento familiar u otra circunstancia contemplada impide realizar o continuar el viaje.

: permite , un fallecimiento familiar u otra circunstancia contemplada impide realizar o continuar el viaje. Retrasos : puede cubrir gastos adicionales de alojamiento y alimentación cuando una demora obliga a modificar el itinerario.

: puede cuando una demora obliga a modificar el itinerario. Emergencias médicas : ayuda a pagar consultas, tratamientos y hospitalizaciones por enfermedades o accidentes durante las vacaciones.

: ayuda a pagar consultas, tratamientos y hospitalizaciones por enfermedades o accidentes durante las vacaciones. Evacuación médica : contempla los gastos de traslado a un centro médico adecuado cuando el destino no cuenta con los servicios necesarios.

: contempla los gastos de traslado a un centro médico adecuado cuando el destino no cuenta con los servicios necesarios. Equipaje: puede ofrecer reembolsos por maletas perdidas, robadas o dañadas, además de ciertos gastos cuando llegan con retraso.

También existen complementos para actividades específicas, como cruceros, deportes de riesgo, alquiler de automóviles, viajes con mascotas y celebraciones como bodas.

¿Qué factores hacen que el seguro sea más caro?

El precio no depende únicamente de la aseguradora; la edad también influye, pues los viajeros mayores de 65 años suelen enfrentar primas más elevadas debido al riesgo de necesitar atención médica.

El valor de las vacaciones es otro elemento determinante: asegurar un viaje de $30,000 dólares puede resultar más costoso que proteger unas vacaciones de $5,000 dólares. Asimismo, cuanto más tiempo permanezca una persona fuera de casa, mayor puede ser el precio de su póliza.

Las coberturas adicionales también incrementan el costo. Por ejemplo, la modalidad CFAR permite cancelar por motivos que normalmente no están contemplados en las pólizas tradicionales, aunque tiene condiciones y límites propios.

¿Cómo ahorrar al contratar un seguro de viaje?

Antes de comprar una póliza, conviene revisar si la tarjeta de crédito ofrece protección por retrasos, cancelaciones o pérdida de equipaje. También es recomendable consultar el seguro médico y las coberturas del hogar, ya que algunos servicios pueden extenderse a determinados gastos durante los viajes.

Quienes realizan varias vacaciones al año podrían encontrar mejores precios con un seguro anual, en lugar de comprar una póliza independiente para cada salida.

Finalmente, hay que revisar los deducibles, los límites de reembolso y las exclusiones. Medicare y Medicaid, por ejemplo, generalmente no cubren la atención médica fuera de Estados Unidos, por lo que viajar al extranjero sin comprobar la protección disponible puede representar un riesgo financiero.

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