Cupones SNAP: lo bueno y lo malo de los cambios de octubre

Para muchas familias en Estados Unidos, octubre llega con una pregunta muy concreta: ¿qué va a pasar con el dinero disponible para comprar comida? El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) entra en un nuevo año fiscal con ajustes que pueden cambiar tanto el monto de la ayuda como las condiciones para conservarla.

Desde el 1 de octubre de 2026, los beneficios máximos de SNAP aumentan en los 48 estados contiguos y Washington, D.C. El ajuste forma parte de la actualización anual por costo de vida que realiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Para un hogar de una persona, el máximo mensual pasa de $298 a $306 dólares. En una familia de cuatro integrantes, sube de $994 a $1,023 dólares. El aumento no significa que todos los beneficiarios recibirán esas cantidades, ya que SNAP calcula el pago de acuerdo con los ingresos, el tamaño del hogar y las deducciones permitidas.

El aumento de SNAP no es el único cambio

Aquí es donde las modificaciones de este año se vuelven más importantes para quienes dependen del programa. La Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), promulgada el 4 de julio de 2025, cambió varias reglas de SNAP, incluidos los requisitos laborales y la manera en que se reparten ciertos costos entre el gobierno federal y los estados.

Uno de los cambios que empieza con el nuevo año fiscal es el traslado de una mayor parte de los gastos administrativos a los estados. Bajo la nueva legislación, el gobierno federal reducirá su participación en esos costos del 50% al 25%, por lo que los estados deberán cubrir el 75%. El USDA está incorporando este cambio a sus regulaciones para el año fiscal 2027.

Dicho de una manera sencilla: administrar SNAP será más caro para los gobiernos estatales. Esto incluye tareas como procesar solicitudes, mantener sistemas y gestionar los casos de los beneficiarios.

También cambian los requisitos laborales

La OBBBA amplió las reglas laborales para determinados adultos considerados aptos para trabajar. El USDA señala que la legislación de 2025 modificó quiénes están sujetos a los requisitos conocidos como ABAWD, es decir, las reglas especiales para adultos aptos para trabajar sin dependientes.

En términos generales, las nuevas disposiciones alcanzan a adultos de 18 a 64 años que cumplan las condiciones establecidas por la norma. Para quienes estén sujetos al requisito, se contempla realizar trabajo, capacitación o actividades autorizadas por al menos 80 horas al mes para mantener la ayuda más allá del límite establecido por SNAP, salvo que corresponda una exención.

La edad no es el único elemento que cuenta para la elegibilidad, ya que existen excepciones relacionadas con discapacidad, cuidado de determinadas personas, embarazo y otras circunstancias. Por eso, una persona que recibe SNAP y cree que no puede cumplir con el requisito debe revisar su situación directamente con la agencia estatal correspondiente.

Los estados también enfrentan nuevas obligaciones

Otro cambio importante llegará en los próximos años. La legislación establece que los estados deberán comenzar a compartir parte del costo de los beneficios de SNAP dependiendo de sus tasas de errores en los pagos. El USDA señala que estas disposiciones de participación estatal en el costo de los beneficios comienzan, en general, en el año fiscal 2028.

El efecto de todos estos cambios ya se observa en las cifras de participación. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) calculó que entre la promulgación de la ley en julio de 2025 y junio de 2026 había más de 5 millones menos de participantes en SNAP, una caída cercana al 13%. La organización advierte que las cifras también reflejan factores anteriores a la ley, por lo que no atribuye toda la reducción exclusivamente a una sola disposición.

Arizona destaca en esos datos: con información estatal hasta agosto de 2026, el CBPP registró una reducción de alrededor de 46% en la participación respecto de julio de 2025. Florida y Luisiana también registraron disminuciones importantes.

¿Qué significa esto para una familia que recibe SNAP?

Si ya recibes SNAP, el primer cambio que notarás puede ser el nuevo monto máximo correspondiente a tu hogar. Pero el incremento no garantiza que tu depósito suba exactamente en la misma cantidad. El cálculo individual depende de tus ingresos y deducciones.

También conviene prestar atención a cualquier aviso de la oficina estatal de SNAP. Los cambios laborales pueden afectar especialmente a los beneficiarios que se encuentran dentro de los grupos sujetos a esas reglas. Si tu situación familiar, laboral o personal cambió, es importante comunicarlo y revisar si calificas para alguna excepción.

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