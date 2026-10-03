Seguro Social de octubre se pagará más tarde para algunos beneficiarios

Si estás acostumbrado a recibir tu pago del Seguro Social durante las primeras semanas del mes, octubre podría hacerte esperar un poco más. No significa que la Administración del Seguro Social (SSA) haya retrasado los beneficios, el motivo está en algo mucho más sencillo: cómo cayó el calendario de este mes.

Octubre de 2026 comenzó en jueves. Esa fecha hace que los pagos correspondientes al segundo, tercer y cuarto miércoles del mes se recorran hacia fechas más avanzadas. Para muchos jubilados y beneficiarios por discapacidad, esto significa que tendrán que esperar hasta la segunda mitad de octubre para recibir su dinero.

¿Cuándo recibirán el Seguro Social en octubre?

Después de los primeros pagos del mes, la SSA distribuirá los beneficios de buena parte de los jubilados y personas discapacitadas durante tres miércoles consecutivos.

El primer grupo recibirá su depósito el miércoles 14 de octubre. En esta fecha están contempladas las personas cuyo nacimiento ocurrió entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

El siguiente pago será el miércoles 21 de octubre, que corresponde a quienes nacieron entre el día 11 y el 20.

Finalmente, el miércoles 28 de octubre será el turno de los beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31.

La diferencia puede parecer pequeña, pero para una persona que depende de su beneficio mensual para pagar la renta, comprar alimentos o cubrir sus medicamentos, unos días adicionales pueden ser importantes.

¿Por qué los pagos llegan más tarde?

La explicación está en el calendario de la SSA, que utiliza un sistema escalonado para distribuir los beneficios durante los miércoles del mes. La fecha depende del día de nacimiento de la persona cuyo historial laboral determina el beneficio.

En septiembre, por ejemplo, los tres pagos de miércoles fueron el 9, 16 y 23. Octubre funciona de manera diferente porque el mes comenzó un jueves, por lo que el primer miércoles de distribución para estos beneficiarios cae hasta el 14.

Esto provoca que el último grupo tenga que esperar hasta el miércoles 28. Es decir, el pago no está retrasado por un problema administrativo; simplemente corresponde a una fecha posterior dentro del calendario oficial.

No todos los beneficiarios tendrán que esperar hasta esos días

Hay una diferencia importante. Los pagos del Seguro Social no se concentran únicamente en esos tres miércoles. El jueves 1 de octubre se realizó el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Después, el viernes 2 de octubre, recibieron sus beneficios las personas que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997, además de determinados beneficiarios que reciben tanto Seguro Social como SSI.

Por eso, si una persona pertenece a alguno de esos grupos, su dinero llegó mucho antes que el de quienes forman parte del ciclo de los miércoles.

¿Qué pasa si recibo el Seguro Social por el historial de otra persona?

También hay que tener cuidado con este detalle: si el beneficio se calcula utilizando el historial laboral de otra persona, la SSA utiliza la fecha de nacimiento de esa persona para establecer el día correspondiente. Por ello, revisar únicamente la propia fecha de nacimiento puede llevar a una confusión.

Para los beneficiarios que esperan uno de los pagos del 14, 21 o 28 de octubre, lo más importante es tener presente que esas son las fechas establecidas para cada grupo. Además, el momento exacto en que aparece el dinero puede variar según el banco o el método utilizado para recibir la prestación.

Así que, si tu depósito habitual parece llegar más tarde este mes, primero revisa el calendario. Octubre simplemente tiene una distribución distinta y eso puede hacer que algunos beneficiarios tengan que esperar unos días adicionales antes de ver su dinero en la cuenta.

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