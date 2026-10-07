Algunos beneficiarios del Seguro Social reciben $90 extra en octubre: quiénes y por qué

Para muchos adultos mayores, un depósito inesperado puede llamar la atención de inmediato, especialmente cuando llega junto con el pago habitual del Seguro Social. En octubre, algunos beneficiarios están viendo dinero extra que tiene que ver con su cobertura de Medicare, pero no todos los jubilados podrán recibirla.

La Administración del Seguro Social (SSA) está enviando $90 dólares a más de 20 millones de beneficiarios que cumplen determinados requisitos de Medicare. El dinero corresponde a un pago único destinado a ayudar a compensar el costo de la prima de la Parte B, que cubre consultas médicas, atención ambulatoria y servicios preventivos.

La mayoría de las personas que califican recibirá el dinero mediante depósito directo alrededor del 8 de octubre, de acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Otros beneficiarios recibirán un cheque de papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia finales de octubre.

¿Qué beneficiarios del Seguro Social reciben los $90?

Aquí está el punto más importante: no se trata de un pago adicional para todos los beneficiarios del Seguro Social. El dinero está dirigido a personas mayores inscritas en el Medicare tradicional y en la Parte B que no pagan una prima ajustada según sus ingresos y tampoco reciben ayuda de Medicaid para cubrir ese costo.

Los beneficiarios inscritos en Medicare Advantage quedan fuera de este pago. También están excluidas las personas que viven fuera de Estados Unidos y quienes reciben asistencia para pagar sus primas.

En total, más de 20 millones de personas inscritas en la Parte B cumplen los requisitos, mientras que alrededor de 40 millones no recibirán este dinero.

Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Política de Medicare de KFF, explicó la diferencia entre los grupos de beneficiarios.

“Las personas que pagan la prima vinculada a los ingresos tienen ingresos más altos de por sí, por lo que se piensa que podrían absorber mejor los costos más elevados y no se beneficiarían tanto del pago de $90 dólares como las personas con ingresos más bajos”, dijo Cubanski a CBS News.

¿Por qué están enviando este dinero?

Los pagos provienen del Fondo de Mejora de Medicare, creado por el Congreso para respaldar y mejorar el Medicare tradicional de pago por servicio. El objetivo anunciado por la administración del presidente Donald Trump es devolver parte de esos fondos a los beneficiarios para ayudar con los gastos de atención médica.

La medida llega después de un aumento considerable en el costo de la Parte B. La prima mensual estándar es de $202.90 dólares en 2026 y se espera que llegue a $209.50 dólares en 2027.

Eso significa que los $90 dólares pueden representar un alivio para algunos hogares, pero corresponden a un pago único y no eliminan el aumento permanente de las primas.

¿Qué hacer si no recibes los $90?

Si estás inscrito en la Parte B del Medicare tradicional y consideras que cumples los requisitos, pero no ves el depósito, puedes consultar tu situación. Los beneficiarios pueden llamar al 1-800-MEDICARE para verificar si califican para el pago. Para conocer el estado del envío, la Administración del Seguro Social indicó que se podrá llamar al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre.

Antes de asumir que el dinero no llegó, conviene revisar tanto la cuenta bancaria donde normalmente recibes tus beneficios como el correo físico. En algunos casos, el pago puede llegar por una vía diferente a la que el beneficiario espera.

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