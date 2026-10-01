Precio del dólar en México hoy, 1 de octubre del 2026: ¿conviene enviar remesas este mes?

El cambio de mes encuentra al mercado mexicano todavía ajustando cuentas con un septiembre complicado. El peso comienza octubre con la atención puesta en el dólar, después de varias jornadas en las que la moneda estadounidense volvió a ganar terreno y elevó el costo de cada divisa verde para los compradores en México.

Este jueves 1 de octubre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.16 pesos por unidad. En la apertura, el billete verde registró ese mismo precio, lo que representa un avance de 0.5% frente a los $18.07 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones.

El movimiento de esta jornada llega después de una semana en la que el dólar acumuló una ganancia de 2.45% frente al peso mexicano. Sin embargo, al observar el comportamiento de los últimos 12 meses, la divisa estadounidense todavía registra una caída de aproximadamente 2%.

La presión sobre el peso se hizo especialmente evidente durante septiembre. Al terminar agosto, el dólar se encontraba en $16.9971 pesos, mientras que al cierre de septiembre llegó a $18.0808 pesos. Esto representa una depreciación mensual cercana al 6.38% para la moneda mexicana.

Esta variación beneficia a quienes envían remesas de Estados Unidos a México, ya que estarían enviando mayor valor en pesos por cada dólar que mandan.

Durante la última sesión de septiembre, el peso llegó a recuperarse hasta las 17.9424 unidades por dólar durante la mañana. Sin embargo, ese avance no se mantuvo y la moneda terminó nuevamente bajo presión.

Al cierre, el peso registró una depreciación de 0.18% y acumuló una pérdida cercana al 6% durante septiembre. Se trató de su mayor retroceso mensual en más de dos años, en un contexto marcado por el fortalecimiento internacional del dólar y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar estadounidense terminó la jornada del miércoles en $18.0808 pesos. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas entre instituciones bancarias. No obstante, el precio puede cambiar varias veces durante una misma sesión, por lo que el dólar cerró alrededor de los $18.08 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.0692 pesos por dólar para este jueves 1 de octubre. Esta referencia se utiliza para distintas operaciones y obligaciones denominadas en moneda extranjera.

Por su parte, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $18.0710 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Para quienes necesitan comprar dólares, venderlos o realizar alguna operación vinculada con moneda estadounidense, las cotizaciones bancarias ofrecen una referencia más cercana al precio que encontrarán en ventanilla. Durante la apertura de este jueves 1 de octubre, algunas de las principales instituciones bancarias reportaron los siguientes precios:

Afirme: compra en $17.00 pesos y venta en $18.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.90 pesos y venta en $18.64 pesos.

BBVA México: compra en $17.22 pesos y venta en $18.35 pesos.

Banamex : compra en $17.16 pesos y venta en $18.17 pesos .

: compra en $17.16 pesos y . Banorte: compra en $16.85 pesos y venta en $18.45 pesos.

En estas referencias, Banamex presenta el precio de compra más bajo entre los bancos de México, mientras que BBVA México registra el precio de compra más elevado.

Para los mexicanos que envían remesas a México desde Estados Unidos, también es importante revisar cuánto ofrece cada compañía de transferencia por cada dólar enviado. Este jueves, las referencias disponibles son:

Western Union: $18.33 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. MoneyGram: $18.56 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. Wise: $18.24 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

El tipo de cambio de una transferencia no necesariamente representa la cantidad final que recibirá la familia en México. Algunas compañías pueden aplicar comisiones u otros cargos, por lo que conviene revisar el monto que efectivamente llegará al destinatario antes de confirmar el envío.

El dólar y el peso mexicano pueden modificar su relación varias veces durante una misma jornada. Por ello, si vas a comprar dólares, venderlos, enviar dinero desde Estados Unidos o realizar un pago en moneda extranjera, revisa la cotización vigente justo antes de completar la operación; el precio mostrado al inicio del día puede ser diferente cuando llegues a la ventanilla o confirmes la transferencia.

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