Guardia Nacional: tribunal declara ilegal el despliegue en Los Ángeles en 2025

Con el voto dividido de sus integrantes, un tribunal federal de apelaciones determinó el viernes que el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el año pasado, a instancias del presidente Donald Trump, fue ilegal.

Con dos votos a favor y uno en contra, el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que la orden de Trump para federalizar a efectivos de la Guardia Nacional de California excedió ilegalmente su autoridad.

La resolución del tribunal de apelaciones siguió el criterio establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos, que en diciembre de 2025 dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional de California en Illinois por parte de Trump era ilegal.

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El tribunal de San Francisco dictaminó este viernes que la supuesta «rebelión» en Los Ángeles no constituía una justificación para federalizar la Guardia Nacional. Además, señaló que el argumento de Trump no se ajustaba a un “criterio objetivo”.

En junio de 2025, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desencadenaron protestas multitudinarias en el centro de Los Ángeles. En respuesta, el presidente Trump ordenó desplegar efectivos de la Guardia Nacional y de los Marines.

Mediante esa medida, la administración Trump asumía el control de la Guardia Nacional de California, hasta entonces bajo la autoridad del gobernador Gavin Newsom.

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“Es un día crucial para el estado de derecho, la defensa de la Constitución y la democracia”, declaró el gobernador Newsom, en un comunicado, tras conocer el dictamen.

“Un nuevo tribunal rechazó categóricamente la toma de control ilegal y autoritaria de la Guardia Nacional de nuestro estado por parte de Donald Trump”, añadió el gobernador.

Newsom señaló que la oposición de California a la federalización de las fuerzas militares sentó un precedente legal de alcance nacional, aplicable a los residentes del estado y a todos los estadounidenses.

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“California sigue siendo la primera línea de defensa contra el autoritarismo de Donald Trump“, reiteró el gobernador Newsom.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había fallado previamente a favor de Trump, al considerar legal el despliegue de la Guardia Nacional “para proteger al personal federal que desempeña funciones federales y para proteger la propiedad federal”.

No obstante, el tribunal desestimó el argumento del gobierno según el cual la decisión de Trump de federalizar a los militares quedaba fuera del alcance de la revisión judicial.

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El tribunal resolvió que la administración Trump no satisfizo las exigencias legales para desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles.

“Los acusados no han cumplido con ninguno de los requisitos mínimos exigidos. Por lo tanto, no han cumplido con su obligación probatoria“, dijo la jueza Jennifer Sung, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden.

En un voto disidente, el juez Mark Bennett, designado por Trump, señaló que el panel no debía dictaminar sobre el caso. Argumentó que el gobierno de Trump había querido retirar la apelación contra la orden de un tribunal inferior que concedió una medida cautelar preliminar contra el despliegue militar.

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“Una vez más, los tribunales rechazaron los intentos de la administración Trump de eludir la ley para sus propios fines políticos“, expresó el fiscal general de California, Rob Bonta.

“El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin justificación alguna fue un claro ejemplo de extralimitación federal, y no lo toleraremos. Cuando el presidente pisotea la Constitución y los derechos de los californianos, lucharemos para que rinda cuentas, y ganaremos”, agregó Bonta.

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