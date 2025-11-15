Miembros de la Guardia Nacional de Texas y California abandonarán Portland y Chicago

Los 200 miembros de la Guardia Nacional de California, federalizados y enviados a Portland, Oregon, y otros 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas, federalizados y enviados a Chicago, regresarán a sus estados de origen, según declararon dos funcionarios citados por ABC News.

Las tropas de la Guardia Nacional, federalizadas, llegaron a esas ciudades a principios de octubre, pero nunca se desplegaron operativamente debido a impugnaciones legales que aún se tramitan en los tribunales.

La noche del viernes, el Comando Norte de Estados Unidos dijo que se avecinaban cambios en la misión de las tropas federalizadas en esas ciudades, pero no proporcionó detalles al publicar en X que “en los próximos días, el Departamento ajustará y/o reestructurará su presencia bajo el Título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago para garantizar una presencia constante, duradera y a largo plazo en cada ciudad”.

Los miembros de la Guardia Nacional de Texas y California habían sido activados por orden federal del presidente Donald Trump a principios de octubre y puestos en servicio activo bajo el Título 10.

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de militares en respuesta a lo que describió como una agresión hacia los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esas ciudades.

Si bien se desplegaron en las dos ciudades, las tropas nunca llevaron a cabo operaciones debido a varias resoluciones judiciales que suspendieron su despliegue.

Estas tropas regresarán ahora a sus estados de origen, Texas y California.

California mantendrá una fuerza de 100 miembros de la Guardia Nacional en estado de alerta, mientras que Texas mantendrá una fuerza de 200 miembros que se ofrecieron como voluntarios para la misión, según uno de los funcionarios.

