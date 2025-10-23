Jueza mantiene bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Illinois

Una jueza federal extendió el miércoles una orden que impide a la administración de Donald Trump federalizar y desplegar la Guardia Nacional en Illinois mientras espera la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La jueza de distrito April Perry, designada por el presidente Joe Biden, decidió mantener la prohibición hasta que haya un juicio completo sobre el tema o hasta que la Corte Suprema dicte sentencia.

El 9 de octubre, Perry emitió la orden original, que expiraba el jueves, debido a que Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda conjunta, cinco días después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue, en respuesta a lo que describió como una agresión hacia los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión anterior de la jueza ocurrió tras la llegada de 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadway, un suburbio al sur de Chicago, donde han ocurrido numerosas protestas.

El despliegue también incluyó a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 16 soldados de California.

Perry había determinado que “no había pruebas creíbles de que existiera peligro de rebelión en el estado de Illinois”. Y aseguró que la información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las protestas no era fiable.

El jueves, un panel de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, compuesto por tres jueces, respaldó el fallo de Perry, afirmando que “la oposición política no es rebelión”.

El gobierno de Trump acusó a los jueces de apelaciones de “microgestionar judicialmente el ejercicio de los poderes del presidente como Comandante en Jefe”.

El gobierno federal presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema.

Originalmente, los abogados del Departamento de Justicia propusieron extender esa orden por otros 30 días en una presentación el martes.

Sin embargo, dado que una orden de restricción temporal solo puede prorrogarse una vez, la jueza advirtió el miércoles que “cualquier prórroga que otorguemos debe ser la correcta” para evitar un vacío en las órdenes judiciales “que permitiría el despliegue de tropas en las calles”.

En una presentación realizada el viernes ante la Corte Suprema, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó que el poder judicial no tiene derecho a cuestionar la decisión de un presidente sobre seguridad nacional o acciones militares. Añadió que la Guardia Nacional es necesaria para proteger a los agentes federales de inmigración y la propiedad de ICE.

Incluso si la Corte Suprema o una corte de apelaciones suspendiera la orden de restricción temporal de Perry, el estado de Illinois solicitaría un “juicio rápido” u otra audiencia de interdicto acelerado, según informó la oficina del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul.

En Portland, Oregon, se prevé un juicio acelerado para la próxima semana después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocara el lunes otra orden de restricción temporal de la jueza de distrito Karin Immergut, designada por Trump, que bloqueaba el despliegue de la Guardia Nacional en la zona.

El miércoles por la noche, la administración Trump solicitó al circuito en pleno que no examinara el fallo de los tres jueces. El juez de distrito de Oregón tiene prevista una audiencia el viernes para considerar si se disuelve o suspende la orden de restricción temporal.

La administración Trump también enviará a decenas de agentes de ICE a San Francisco el jueves.

