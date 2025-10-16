Corte decide que Trump no podrá desplegar la Guardia Nacional en Illinois por ahora

Un panel de una corte federal de apelaciones denegó el jueves la solicitud de la administración de Donald Trump para levantar la orden de un tribunal inferior que impedía al presidente desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois.

Las tropas de la Guardia Nacional pueden permanecer bajo control federal, pero la administración Trump no puede desplegarlas en ningún lugar de Illinois, escribió en una opinión un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito.

El panel de tres jueces declaró que la decisión de la administración Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional constituía una “probable violación” de la Décima Enmienda, que reserva ciertas facultades a los estados.

También concluyó que era “improbable que la administración Trump consiga” demostrar que existe una “rebelión” contra la autoridad del gobierno estadounidense o que el presidente es incapaz de ejecutar la ley con fuerzas regulares.

El 9 de octubre, la jueza de distrito April Perry emitió una orden que bloquea la federalización y el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas y 14 miembros de la Guardia Nacional de California en Illinois.

La orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional permanecerá vigente hasta el 23 de octubre.

El gobierno de Trump apeló inmediatamente dicha orden ante el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, que mantuvo en pie este jueves el fallo de Perry que bloqueaba el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois, al tiempo que suspendió su orden que impedía al presidente Donald Trump federalizar dichas tropas.

Un panel de tres jueces, compuesto por las juezas Amy St. Eve, Ilana Kara Diamond Rovner y David Hamilton, rechazó la solicitud del gobierno de Trump de revocar la orden de Perry.

La jueza Perry ha programado una audiencia para el 22 de octubre para determinar si se prorroga la orden temporal, causada por una demanda presentada por el gobernador JR Pritzker en contra de la administración federal apelando el despliegue de tropas en su estado.

La decisión de la corte de apelaciones significa que los cientos de tropas de la Guardia Nacional permanecerán en una instalación militar cerca de Joliet, a donde llegaron el 7 de octubre, pero la orden de Perry les impide hacer cualquier otra cosa que no sea entrenar en tierras controladas por el gobierno federal.

