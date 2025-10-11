Tribunal de apelaciones bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito dictaminó que el presidente puede federalizar la Guardia Nacional en Illinois, pero no desplegarla en dicho estado, al menos hasta que se surja el resultado de una demanda presentada por el gobernador Jay Robert Pritzker en contra de la administración federal apelando el despliegue de tropas en su estado.

El mandatario demócrata se niega a aceptar cualquier desplazamiento de miembros de la Guardia Nacional con objeto de asumir el control de la seguridad bajo el pretexto de que los niveles delincuenciales y de violencia han rebasado a las autoridades locales.

De hecho, a través de una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, J.B. Pritzker arremetió en contra de Donald Trump por tratar de justificar la presencia militar en el estado que gobierna.

“Se trata de un delincuente convicto —piensen en eso— que amenaza con encarcelarme. Debo decir que este tipo está desquiciado, es inseguro, es un aspirante a dictador. Hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, lo harás a través de mí. Así que, ven a buscarme”, expresó.

La presencia de la Guardia Nacional no es bien vista por el gobernador de Illinois. (Crédito: Erin Hooley / AP)

En respuesta, este sábado el citado Tribunal de Apelaciones acordó que las tropas de la Guardia Nacional en Illinois pueden permanecer bajo control federal, pero deben pausar temporalmente su despliegue en dicha entidad.

“El efecto de conceder una suspensión administrativa preserva el status quo en el que los miembros de la Guardia Nacional han sido federalizados, pero no desplegados.

Los miembros de la Guardia Nacional no necesitan regresar a sus estados de origen a menos que un tribunal les ordene hacerlo.”, señala parte de orden emitida por un panel conformado por tres jueces.

Desde el miércoles por la noche, cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional federal de Illinois y unos 200 soldados de Texas fueron desplegados en el área de Chicago. Sin embargo, ninguno de ellos podrá cumplir con la misión encomendada desde Washington, esto al menos por el momento.

