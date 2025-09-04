Despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles cuesta $118 millones: Newsom

Cerca de $188 millones de dólares sería el costo por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte el presidente Donald Trump ante las manifestaciones por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo este jueves el gobernador de California, Gavin Newsom.

En un comunicado de prensa, la oficina del gobernador dijo que el despliegue de las fuerzas militares fue una maniobra “ilegal” y que se llevó a cabo con el pretexto de proteger instalaciones federales.

JUST IN — Trump is wanting to keep 300 National Guard members deployed in LA under the guise of protecting federal facilities.



En el comunicado, se menciona que la presencia de más de 4,200 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines costó $71 millones de dólares en alimentos y otras necesidades básicas, así como $37 millones de dólares en nómina.

Además, se destinaron más de $4 millones de dólares en suministros logísticos, $3.5 millones de dólares en viajes y $1.5 millones de dólares en costos de desmovilización.

“No olvidemos lo que este teatro político nos está costando a todos: millones de dólares de los contribuyentes desperdiciados, una disminución en la preparación de los guardias en todo el país y dificultades innecesarias para las familias que apoyan a esas tropas”, expresó Newsom.

“Hablamos de despilfarro, fraude y abuso. Pedimos a otros estados que hagan sus propios cálculos”, agregó el gobernador de California en su comunicado.

En agosto, la oficina de Newsom presentó una solicitud federal de la Ley de Libertad de Información para pedir documentos y registros que identifiquen los gastos totales incurridos para el despliegue de los marines y para federalizar a la Guardia Nacional de California desde el 7 de junio.

Un juez federal dictaminó este martes que la administración Trump violó “intencionalmente” la ley federal al desplegar soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, donde todavía permanecen 300 efectivos.

El juez federal de distrito Charles Breyer, de San Francisco, en su fallo de 52 páginas, dictaminó que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declararon su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país.

La preocupación es que se tenga la intención de crear una fuerza policial nacional que tenga al presidente como su jefe.

El juez Breyer no exigió el retiro de los 300 soldados que permanecen en Los Ángeles, pero dijo que recibieron un entrenamiento inadecuado, por lo que ordenó al gobierno que dejara de utilizarlos “para hacer cumplir la ley”.

La orden, que solo es efectiva en California, entra en vigor a partir del 12 de septiembre.

La administración Trump anunció que este miércoles se presentó una notificación de apelación al fallo del juez Breyer ante el Noveno Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

“El presidente Trump salvó Los Ángeles, que estaba invadida por lunáticos izquierdistas desquiciados que sembraban el caos masivo hasta que él intervino”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en el anuncio de la apelación.

“Mientras los tribunales de extrema izquierda intentan impedir que el presidente Trump cumpla su mandato de Volver a un Estados Unidos Seguro, el presidente está comprometido a proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, y esta no será la última palabra en este asunto”, añadió.

El gobierno de Trump argumentó que los efectivos de la Guardia Nacional acudieron a Los Ángeles para proteger a los agentes federales y sus propiedades, por lo que no tenían que cumplir funciones de policía local.

