Trump apela fallo sobre uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles

La administración Trump presentó este miércoles una notificación de apelación tras el fallo de un juez federal que dictaminó que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante las protestas por las redadas de inmigración, en junio en el sur de California.

El juez Charles Breyer, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco, emitió su fallo el martes, considerando que el despliegue militar violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la mayoría de los usos de tropas estadounidenses en territorio estadounidense.

Se suspendió el fallo del juez hasta el mediodía del 12 de septiembre para dar tiempo a que pudiera apelar el Gobierno de Donald Trump.

La notificación de apelación de la administración Trump se presentó este miércoles ante el Noveno Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

El dictamen del juez federal se basó en una ley de 1878 que prohíbe el uso de tropas federales para actividades policiales regulares.

La administración Trump argumentó que la Guardia Nacional acudió para proteger a los agentes federales y sus propiedades, por lo que no tenía que cumplir funciones de policía local.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, un juez deshonesto intentó usurpar la autoridad del Comandante en Jefe para proteger las ciudades estadounidenses de la violencia y la destrucción.

“El presidente Trump salvó Los Ángeles, que estaba invadida por lunáticos izquierdistas desquiciados que sembraban el caos masivo hasta que él intervino“, dijo Kelly, según publicó la cadena ABC.

“Mientras los tribunales de extrema izquierda intentan impedir que el presidente Trump cumpla su mandato de Volver a un Estados Unidos Seguro, el presidente está comprometido a proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, y esta no será la última palabra en este asunto“, agregó.

El dictamen del juez sigue a una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y a un juicio de tres días en el tribunal federal de San Francisco.

El gobierno de Trump desplegó 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, tras las manifestaciones que ocurrieron como protesta por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se intensificaron desde el 6 de junio.

La orden judicial se aplica exclusivamente a las fuerzas armadas de California, y no a nivel nacional. Recientemente, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. y planea enviar tropas militares a Chicago.

De acuerdo con el fallo del tribunal, el uso de la Guardia Nacional y de los marines para la aplicación de la ley civil en Los Ángeles es ilegal, y el gobierno federal está prohibido permanentemente de participar en esta actividad o en actividades similares en el futuro.

La actividad incluye arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullaje de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbio, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes, a menos que los acusados satisfagan los requisitos de una excepción constitucional o estatutaria válida, como se define aquí, en la Ley Posse Comitatus”, dijo el juez Breyer.

Cerca de 300 soldados de la Guardia Nacional permanecen en Los Ángeles, y el gobierno de Donald Trump dijo que permanecerán en el sur de California al menos hasta noviembre.

