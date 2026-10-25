ICE habría detenido a 40 personas cerca de escuela del condado de Riverside

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían detenido a unas 40 personas durante redadas llevadas a cabo la semana pasada en las inmediaciones de una escuela del condado de Riverside, informaron grupos activistas.

Familias y organizaciones comunitarias señalaron su preocupación por la presencia de agentes federales que realizan operativos migratorios cerca de centros educativos y el impacto que estos podrían tener en los estudiantes.

El arresto de las 40 personas habría ocurrido cerca de Home Gardens Academy, situada en el 13550 de Tolton Avenue, en la ciudad de Corona.

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Los activistas señalaron que algunos estudiantes habrían visto a los agentes arrestar a sus padres. A raíz de estos hechos, otras familias se preguntaron cómo recoger a sus hijos de la escuela sin temor a encontrarse con ICE.

Organizaciones comunitarias buscan establecer contacto con el Distrito Escolar Unificado de Corona y conocer las medidas que prevé implementar para proteger a los estudiantes.

El distrito escolar tendría, según se indicó, un protocolo para responder a un eventual ingreso o acercamiento de agentes federales de inmigración a los centros educativos.

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Luz Gallegos, quien dirige TODEC, una organización comunitaria que apoya a los inmigrantes, declaró que recibió reportes sobre operativos del ICE en Corona, Home Gardens, Perris, Moreno Valley y otras ciudades del condado de Riverside.

La activista indicó que algunos operativos de inmigración se iniciaron a partir de las 2:00 a. m., según testimonios recogidos en el condado de Riverside.

Gallegos reconoció que le preocupa el efecto de los operativos de ICE en las comunidades inmigrantes y la incertidumbre que dejan en las familias.

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TODEC reportó al menos cinco operativos o incidentes vinculados a la actividad migratoria cerca de escuelas y universidades durante el último mes.

Por este motivo, los padres deben planificar cómo actuar si tienen que acudir a la escuela por sus hijos, ante el riesgo de encontrarse con agentes de inmigración.

Los padres han conversado con sus hijos sobre los pasos que deben seguir si son detenidos. Los menores conocen la ubicación de los documentos de emergencia y saben a quién buscar para obtener ayuda.

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Las escuelas del distrito también han comunicado a los padres los protocolos que deben seguir en situaciones de emergencia.

Debido al incremento de la actividad de ICE en el sur de California, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) organizó el 23 de octubre de 2026 un seminario virtual en español. El encuentro brindó orientación a las familias sobre qué hacer si los padres no están disponibles para cuidar a sus hijos.

El LAUSD incluyó información legal en el ejercicio para orientar a las familias sobre cómo organizar el cuidado de los menores durante una ausencia temporal.

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Los especialistas instaron a las familias a reunir documentos importantes —como actas de nacimiento, tarjetas del Seguro Social, pasaportes y registros médicos y escolares— y a designar a una persona de confianza para cuidar de los hijos.

Michelle Sausedo, abogada de Public Counsel, sugirió considerar también una declaración jurada de autorización del cuidador. Este documento permite que una persona designada asuma algunas responsabilidades vinculadas al cuidado de un menor.

Este documento cuenta con el respaldo del Código de Familia de California. No tiene costo de uso ni requiere notarización o sello judicial.

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Para conocer las opciones legales disponibles, se recomienda que cada familia solicite la asesoría de un abogado especializado en inmigración, que pueda analizar sus circunstancias específicas.

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