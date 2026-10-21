Abuelo mexicano arrestado por ICE cuando iba a celebrar a su nieta, en el condado de Orange

Un abuelo de origen mexicano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a celebrar el cumpleaños de su hija, el 18 de octubre, en la ciudad de Garden Grove, al norte del condado de Orange.

Serafín Trinidad Ortega viajaba en su camioneta cuando fue interceptado por agentes federales de inmigración, quienes fueron captados en imágenes de video cuando intentaban sacar al latino del vehículo.

El hombre pidió ayuda a gritos a vecinos que se acercaron al lugar, en el momento en que los agentes de ICE forcejeaban con él.

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“Es muy triste ver cómo pide ayuda y nadie puede hacer nada. Es una impotencia. ¿Qué necesidad de llegar a tanta violencia?”, declaró María, hija de Serafín Trinidad, en una entrevista con la cadena Univision.

María dijo que su padre es un hombre mexicano indocumentado que cruzó la frontera a Estados Unidos en 1992.

De acuerdo con la familia, el día en que ocurrió el arresto, su padre iba en camino a casa de María para ayudarla con el cumpleaños número 18 de su nieta.

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La mujer hispana dijo que tenían planes para celebrar el cumpleaños de su hija, y que el abuelo se ofreció a ayudarla a preparar tacos mientras ella regresaba a su casa después de su día de trabajo.

Sin embargo, los planes para celebrar el cumpleaños de la nieta quedaron en un deseo tras el arresto de Serafín Trinidad por los agentes de ICE.

“Es nuestro papá, y un padre es un padre. Nadie debería pasar por algo así“, agregó María, quien quedó visiblemente afectada por el incidente.

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Preocupación por su salud

María aseguró tener preocupación por la condición de salud de su padre. Dijo que, después del forcejeo con los agentes durante el arresto, Serafín mencionó sentir dolor en uno de sus brazos.

La hija señaló que Serafín permaneció un tiempo prolongado en un hospital después de ser arrestado, sin saber si la atención médica estuvo relacionada con las lesiones que sufrió durante el altercado con ICE.

La incertidumbre aumentó después de enterarse de que su padre había sido trasladado al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino.

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“Imagínese, hay mucha gente que no vive. Hay personas que, lamentablemente, han pasado mucho dolor y no han podido sobrevivir por el maltrato que les dan“, añadió María, en relación con las condiciones por las que pasan los inmigrantes que permanecen bajo custodia en Adelanto.

Por el momento, la familia de Serafín Trinidad hace el esfuerzo por conseguir asistencia legal que lo represente ante las autoridades federales de inmigración.

La detención también cimbró emocionalmente a toda la familia, en especial a su nieta, quien tenía el deseo de celebrar su cumpleaños 18 en compañía de su abuelo.

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“Mi regalo de cumpleaños fue que me quitaron a mi abuelo“, expresó la nieta de Serafín, según el testimonio de la familia.

La familia creó una página de GoFundMe para recibir donaciones que se utilizarán para los gastos de la asistencia legal de Serafín Trinidad ante las autoridades federales de inmigración.

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