Mujer sufre quemaduras de segundo grado tras supuesto ataque con fuego en una gasolinera de Florida

Una mujer de Florida sufrió quemaduras de segundo grado después de que una desconocida presuntamente encendiera la gasolina que estaba utilizando para cargar combustible en su vehículo, provocando una llamarada que envolvió el automóvil y a la víctima.

Christine Sherbuk, de 41 años, se encontraba alrededor de las 8:00 p. m. del jueves en una estación Mobil de St. Petersburg cuando Eleanor Crawford, también de 41 años, se acercó y presuntamente prendió fuego al combustible, según la policía y documentos judiciales.

Las llamas alcanzaron la camioneta Volvo de Sherbuk y le provocaron quemaduras en los brazos y la espalda.

La mujer fue trasladada al centro de trauma de Tampa General Hospital en condición grave. Posteriormente fue estabilizada y se espera que sobreviva.

Un testigo describió una enorme llamarada

Scotty Gramling se encontraba estacionado cerca de la gasolinera cuando vio cómo comenzó el incendio.

El hombre contó a Fox 13 Tampa Bay que corrió para ayudar a Sherbuk mientras las llamas envolvían el vehículo.

Gramling logró subir a la mujer a su camioneta y llamó al 911. Describió lo que presenció como una “bola de fuego”.

Poco antes del ataque, el testigo había contactado a la línea policial para situaciones que no eran de emergencia después de observar a Crawford involucrada en un altercado al otro lado de la calle.

Según Gramling, parecía que otra persona intentaba sacarla de la vía cuando comenzó una pelea.

Los agentes ya se dirigían hacia ese incidente cuando ocurrió el ataque en la estación de gasolina, de acuerdo con el medio local.

La policía detuvo a la sospechosa a pocas cuadras

Crawford fue localizada y detenida aproximadamente 20 minutos después, a pocas cuadras de la estación.

De acuerdo con el informe de arresto, varios testigos dijeron haber visto a la mujer encender la gasolina. El documento también señala que el ataque quedó registrado en video.

Los investigadores determinaron que Crawford y Sherbuk no se conocían.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido un motivo para el ataque, que describieron como un hecho aparentemente aleatorio.

El asistente del jefe de policía de St. Petersburg, Mike Kovacsev, dijo a Fox 13 que los investigadores no saben si el alcohol o las drogas pudieron haber influido en el comportamiento de Crawford.

La sospechosa enfrenta cargos graves

Crawford enfrenta un cargo de intento de homicidio grave y dos cargos de incendio provocado.

Permanece detenida con una fianza fijada en $350,000 mientras espera el avance del proceso judicial.

Un juez también ordenó que, en caso de ser liberada, sea sometida a monitoreo mediante un dispositivo GPS supervisado por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas.

La policía señaló que Crawford tiene antecedentes que incluyen varios cargos relacionados con drogas y alcohol. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia cuando ocurrió el ataque.

Kovacsev destacó que se trata de un caso inusual debido a la gravedad de las quemaduras sufridas por la víctima.

La investigación continúa mientras los detectives revisan las pruebas y las circunstancias que precedieron al ataque.

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