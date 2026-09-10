De la Liga MX a España: Anthony Martial está en el radar del Málaga

Anthony Martial tuvo un decepcionante paso por el fútbol mexicano. Esto hizo que su vínculo con Rayados de Monterrey llegara a su final antes de lo previsto. A pesar de que su nivel va en caída libre, Martial habría conseguido una nueva oportunidad para jugar en la élite. Esta vez con el Málaga.

El conjunto español tendría intenciones de darle una mayor profundidad a su plantilla. Las lesiones son males que afectan a todos los equipos, pero mucho más a los clubes pequeños con poca profundidad. Es por esto que el Málaga no vería con malos ojos la incorporación del exjugador del Manchester United.

Exclusiva: el Málaga valora el ofrecimiento de Anthony Martial para reforzar el ataque.



El francés puede actuar como extremo o delantero. pic.twitter.com/TvG0zkx6P8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2026

“Con el mercado cerrado, la dirección deportiva blanquiazul mira hacia los agentes libres. Y uno de los nombres que ha aparecido sobre la mesa es el de Anthony Martial. El francés ha sido ofrecido al Málaga y el club estudia seriamente su incorporación”, informó el portal Marca.

La información también detalla que Anthony Martial estaría dispuesto a tener una reducción salarial. El Málaga no puede darse el lujo de pagar grandes cantidades de dinero en contratos. Es un club recién ascendido cuya principal aspiración es permanecer en la máxima categoría.

“Según ha podido saber Radio Marca Málaga, el jugador ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a La Rosaleda. Martial quiere jugar esta temporada en LaLiga y estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para facilitar la operación”, agrega el reporte.

?? Info de @MatteMoretto



? Anthony Martial se ofrece… ¡al Málaga!



? La dirección deportiva lo estudia tras la posible baja a largo plazo de Lobete pic.twitter.com/M0vo6E8WnC — BeSoccer (@besoccer_ES) September 9, 2026

Mal paso por la Liga MX

En septiembre de 2025, Anthony Martial dejó al AEK de Atenas para incorporarse a las filas de Rayados de Monterrey. Pero el delantero francés no pudo usar su experiencia para beneficio del club.

Anthony Martial jugó 20 partidos con la camiseta de Rayados. El atacante nacido en Massy solo pudo anotar un gol y repartir tres asistencias en poco más de 750 minutos dentro del campo. Desde julio de 2026, Martial es agente libre.

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