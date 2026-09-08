Antonio Mohamed, el entrenador más ganador en la historia del Toluca

El paso de Antonio Mohamed por los Diablos Rojos del Toluca sigue ganando mucha más relevancia en la historia del fútbol mexicano. El “Turco” conquistó su sexto trofeo con el club y se consagra como el entrenador más ganador del club.

Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 2-0 a Rayados de Monterrey en al final de la Leagues Cup 2026. En el Shell Energy Stadium de Houston, Mohamed sigue incrementado su leyenda en la historia del Toluca.

Este nuevo título representa el sexto trofeo en el proceso del “Turco”. El primer campeonato llegó en el Clausura 2025. Sus siguientes títulos obtenidos fueron el Campeonato de Campeones, la Campeones Cup y el Apertura, todos ellos en la edición 2025.

Toluca, es campeón de la #LeaguesCup ??



Un título más de Antonio Mohamed con los Diablos y asi estallaron él y sus jugadores tras vencer a Rayados ???



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En este año 2026 han llegado los torneos internacionales. Antonio Mohamed conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf y ahora sumó la Leagues Cup. En este sentido, el “Turco” se convierte en el entrenador más ganador en la historia del club.

Antonio Mohamed dejó atrás en esta lista a Ignacio Trelles. “Don Nacho” conquistó cinco trofeos durante su etapa en e club. Con el Toluca ganó dos Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Este podio histórico lo completa Enrique Meza. El “Profe” consiguió tres títulos con el club, todos ellos campeonatos de la Liga MX.

La sonrisa de un hombre que lo ha ganado TODO ?



Antonio Mohamed consiguió otro título con Toluca ?



?? Liga MX

? Campeón de Campeones

? Campeones Cup

? Concacaf Champions League

? Leagues Cup



¿El mejor DT del futbol mexicano? pic.twitter.com/OcYNO35WDS — Futbol Picante (@futpicante) September 7, 2026

Los entrenadores más ganadores en la historia el Toluca

Antonio “Turco” Mohamed – 6 títulos (2 Liga MX, 1 Campeón de Campeones, 1 Campeones Cup, 1 Copa de Campeones de la Concacaf, 1 Leagues Cup).

Ignacio Trelles – 5 títulos (2 Liga MX, 2 Campeón de Campeones, 1 Copa de Campeones de la Concacaf).

Enrique Meza – 3 títulos (3 Liga MX: Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000).

José Manuel “Chepo” de la Torre – 2 títulos (2 Liga MX: Apertura 2008, Bicentenario 2010).

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