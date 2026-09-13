Dakota Johnson y Machine Gun Kelly desatan rumores de romance

Un inesperado encuentro en las calles de la Gran Manzana sorprendió a la industria del entretenimiento. La actriz Dakota Johnson y el músico Machine Gun Kelly (MGK) desataron fuertes rumores de romance tras ser captados disfrutando de una discreta salida nocturna en la ciudad de Nueva York.

La pareja fue fotografiada al descender juntos de una camioneta SUV negra para dirigirse directamente al exclusivo departamento que la cantante Taylor Swift posee en el barrio de Tribeca. Según fuentes cercanas, la intérprete de “Shake It Off” no se encontraba en la residencia al momento de la cita, lo que avivió la hipótesis de que les prestó su propiedad para mantener el encuentro bajo total privacidad.

Para la ocasión, la estrella de “Fifty Shades”, de 36 años, optó por un estilo relajado con un atuendo completamente negro. Por su parte, el roquero e intérprete de “Bloody Valentine” lució su característico estilo urbano con pantalones oscuros, zapatillas deportivas y una chaqueta con un llamativo estampado de esqueleto en la espalda.

Este sorpresivo acercamiento ocurre semanas después de que Johnson terminara su breve romance con el cantautor Role Model (Tucker Pillsbury), con quien comenzó a salir tras poner fin a su prolongada relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Por otro lado, Machine Gun Kelly ha mantenido una mediática y convulsa historia de altibajos con la actriz Megan Fox, con quien comparte una hija nacida a principios de 2025.

Trascendió que la chispa entre Johnson y el rapero pudo haber surgido en julio pasado, cuando ambos coincidieron como invitados en la lujosa boda de Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce.

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