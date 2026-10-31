Ted Cruz advierte que los republicanos sufrirían una derrota aplastante en las elecciones del martes

Ted Cruz, senador por Texas, anticipa que el Partido Republicano podría sufrir una aplastante derrota en las elecciones intermedias, pues gran parte de sus simpatizantes muestran apatía, en tanto que los demócratas han logrado

Durante una emisión de su podcast, “The Verdict with Ted Cruz”, el político nacido en Calgary, Canadá, reconoció su preocupación al percatarse de la enorme cantidad de simpatizantes demócratas que están votando anticipadamente, mientras los republicanos parecen estar desconectados.

“Estoy preocupado. Lo que estamos viendo en todo el país es una participación masiva de votantes demócratas. Están motivados, odian a Donald Trump.

Si las elecciones terminaran hoy, si solo se contaran los votos anticipados emitidos hasta ahora, los republicanos sufrirían una derrota aplastante.

Hay votos republicanos ahí fuera para cambiar esa situación. Por favor, por favor, por favor, acudan a votar”, expuso.

A diferencia de otros republicanos renuentes a aceptar las proyecciones de las encuestas anticipadas, Ted Cruz exhorta a no confiarse y asumir con seriedad que podría sobrevenir un descalabro descomunal para su partido.

“Les puedo asegurar, tras haber dirigido muchas campañas y analizado numerosas cifras, que estos datos no son falsos. Los demócratas están movilizando a muchísimos más votantes que los republicanos. Tenemos que solucionar eso”, subrayó.

El legislador de 55 años vislumbra que, sin la participación republicana adecuada, se podrían perder escaños claves para definir el control del Congreso.

“Hay entre ocho y 10 elecciones al Senado en todo el país que están prácticamente empatadas.

Si tenemos una buena noche el día de las elecciones, podríamos obtener un resultado fantástico. Podríamos terminar con 53 republicanos en el Senado, pero si tenemos un mal día podrían ser sólo 45”, detalló.

Para dimensionar el desastre republicano que se avecina, Cruz expuso el panorama de Texas.

“La situación es extremadamente ajustada. Entiendan que podríamos perder Texas. No solo la contienda por el Senado. Podríamos perder todas las elecciones estatales en Texas. Así de ajustadas están las cifras”, enfatizó.

Cabe señalar que, desde noviembre del año pasado, el controversial legislador ya había anticipado la crisis republicana si no se actuaba a tiempo, pero sus palabras terminaron cayendo al piso.

“Los resultados en Nueva Jersey fueron desastrosos. Los resultados en Virginia fueron terribles. Los resultados en Nueva York… Debería ser una señal de advertencia para los republicanos de todo el país.

La izquierda está energizada. Están enojados.

Creo que de nuestro lado hay republicanos y personas sensatas en el centro, que me temo que se sienten felices o potencialmente complacientes. Eso es realmente peligroso.

Si eso sucede dentro de un año, nos enfrentamos a un desastre en las elecciones de mitad de mandato”, señaló durante entrevista concedida a la cadena Fox News.

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