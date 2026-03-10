Dakota Johnson protagoniza campaña de Calvin Klein con fotos casi al desnudo

Dakota Johnson, actriz que ha protagonizado franquicias como “50 Shares of Grey” y “Madame Web”, elevó la temperatura en redes sociales con el reciente lanzamiento de su campaña en colaboración con la marca de ropa interior Calvin Klein.

En un nuevo spot publicitario, la estrella de Hollywood posó casi al desnudo, apenas portando unas piezas de la colección. Dentro de estas destacaron un sujetador, un bikini negro y, en otras tomas, jeans holgados mientras sonríe ante la cámara.

Esta última pieza se destaca debido a su reciente lanzamiento global bajo la línea Ultralight; a este se le suma la colección “’90s denim”, ya disponible en tiendas y plataformas digitales de la marca Calvin Klein.

Acompañada de estas prendas, Dakota Johnson es captada escuchando música, jugando al billar, descansando junto a la piscina bajo el sol y en la cocina de su hogar, todo esto mientras su torneada figura queda al descubierto.

De acuerdo con Calvin Klein, esta campaña publicitaria dirigida por Gordon von Steiner tiene como propósito retratar el concepto de “sensualidad relajada” que sus prendas ofrecen, ahora de la mano de Dakota Johnson.

Dakota Johnson protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein. Crédito: Scott A Garfitt/Invision | AP

Sobre la experiencia, la protagonista de “Materialists” dijo que la sensualidad llevada a la pantalla a través de dicho comercial se alinea con la etapa de su vida en la que se encuentra: segura y plena en su propia piel.

“Estoy en una etapa de mi feminidad donde me siento bastante tranquila y centrada. Paso mucho tiempo en casa, me siento muy cómoda en mi cuerpo“, declaró en una entrevista concedida a la revista ELLE.

La famosa reafirmó su mensaje de aceptación y amor propio al explicar que la sensualidad radica en la confianza y no en las prendas que se utilizan: “Creo que las prendas más sensuales son las que te hacen sentir bien en tu cuerpo. Sentirse bien con la ropa cambia tu energía y tu forma de moverte”, señaló en la misma charla.

En este sentido, destacó: “A veces, estar con una camiseta vieja y grande es lo más sensual del mundo. Otras veces, la lencería de encaje te puede hacer sentir fatal. Para mí, todo depende de cómo me hace sentir lo que llevo puesto”.

