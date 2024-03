Dakota Johnson critica a los cantantes que deciden ser actores

La actriz Dakota Johnson lleva más de seis años de relación con Chris Martin, cantante del grupo Coldplay, pero eso no significa que algún día ella pueda lanzar un álbum, y ahora lo ha dejado muy claro, criticando a los músicos que se convierten en actores, y viceversa.

En una entrevista para la revista Bustle, Johnson comentó que prefiere seguir haciendo películas y no experimentar en otros campos: “No sé si esto es una creencia de m*****, pero digo: soy actriz, soy cineasta y me mantendré en mi camino. Nunca lanzaré un álbum. Nunca tendré una exposición de arte. Si hay un músico que dice: ‘Yo también soy actor’, yo digo: ‘No, no lo eres. Vete a la m*****”.

Sin embargo, para Dakota hay una excepción, y se trata del cantante Tom Waits, quien ha incursionado en la actuación, generando buenas críticas por su participación en películas como “Rumble Fish”, “Down By Law” y “Licorice Pizza”: “El único músico que también es actor y que me parece que está bien es Tom Waits”. Digo: ‘Bien, puede hacer ambas cosas’. Soy muy crítica con los actores, pero si hay un músico que dice: ‘Voy a tener una exposición de arte’, me parece bien”.

Pocas veces Johnson habla de sus gustos musicales, pero ahora se declaró también gran fan de la cantante Taylor Swift, a quien calificó como una compositora fabulosa. “Ella trabaja muy duro y es muy amable con las personas que la aman. Yo la apoyo”. En cuanto a su disco favorito de Swift, dijo que es Lover, lanzado en 2019: “Es un gran álbum, pero creo que todos son realmente geniales. Simplemente encuentro su existencia realmente radical, en el sentido de lo que significa eso, literalmente. Ella no es genial ni cool, sino radical, y yo estoy totalmente metida en eso”.

La más reciente película de Dakota, “Madame Web”, ha recaudado hasta el momento $44 millones de dólares en Estados Unidos. Las expectativas para esa superproducción basada en un personaje de Marvel Comics eran altas, y a pesar de esos resultados la actriz considera ese trabajo como una experiencia de aprendizaje: “Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora…Por supuesto, no es agradable ser parte de algo que ha sido despedazado, pero a la vez no puedo decir que no lo entiendo”.

